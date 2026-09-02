Sciences Po lanza su primera titulación en A. Latina tras acuerdo con centro de São Paulo

"Este es el primer programa que hacemos en otro idioma que no sea el francés o el inglés (el portugués). Habrá estudiantes brasileños y la idea es que los hispanohablantes puedan aprender portugués", precisó a EFE Luis Vassy, el director del que es uno de los centros universitarios de mayor prestigio en Europa, tras su conferencia de prensa de lanzamiento del año académico.

Vassy, de padre uruguayo exiliado político y de madre argentina, contó que el proyecto, cuyas candidaturas se abren en unas semanas, se llevará a cabo desde el campus de Sciences Po de Poitiers (centro-oeste de Francia).

"El público que queremos atraer son los estudiantes lusófonos o hispanohablantes, ya sean de España, de Portugal y obviamente del resto de países como México o Argentina", añadió.

Los estudiantes seleccionados pasarán dos años en Poitiers y otros dos en São Paulo. "Sciences Po tendrá un programa académico centrado en la historia política y las relaciones internacionales, pero también en matemáticas y economía", explicó Vassy, quien agregó que la FGV impartirá la parte sobre Administración de Empresas y Gobernanza.

En su conferencia de la apertura del curso académico 2026-2027, Vassy destacó el tirón que tiene Sciences Po (especializada en ciencias políticas y relaciones internacionales) entre profesores y estudiantes estadounidenses. Estos últimos son actualmente los más numerosos entre los extranjeros tras haber adelantado a los alemanes.

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"Ha habido una reorientación de los flujos mundiales de universitarios", contó el director del centro universitario francés, en alusión al gran aumento de solicitudes de inscripción por parte de estadounidenses desde que Donald Trump fuese elegido por segunda vez presidente de Estados Unidos a finales de 2024.

Vassy aseguró que la institución que dirige es la que mejor está posicionada en la UE gracias a sus buenos resultados en los ránkings de excelencia académica.

La llegada de estadounidenses también es un extra para las finanzas de Sciences Po. "Los no europeos pagan la tarifa máxima y son ellos nuestra principal fuente de financiación: representan un 40 % de nuestros ingresos", indicó el director.

Con un presupuesto cercano a los 250 millones de euros anuales, Vassy estimó que contar con esa fuente ayuda a reducir la dependencia de los fondos del Estado francés, que actualmente representan en torno al 30 % del presupuesto.

A menos de ocho meses de que se celebren las elecciones presidenciales de 2027, en las que la ultraderechista Marine Le Pen es favorita en los sondeos, Vassy, diplomático de carrera, aclaró que no hay vetos a ninguno de los candidatos, ni siquiera a los que, como la propia Le Pen, han sido muy críticos con Sciences Po por considerarla escorada a la izquierda.

"Podemos ser un lugar de debate, de intercambio de ideas, pero la idea es que no sea un acto de campaña. Lo interesante sería hablar de temas en profundidad", expresó el antiguo embajador francés en los Países Bajos, quien puntualizó que son las propias asociaciones de estudiantes las que promueven esa clase de debates.

La universidad en la que se formaron Emmanuel Macron, Jacques Chirac, François Hollande, Georges Pompidou o Lionel Jospin fue también, desde octubre de 2023, escenario de fuertes protestas propalestinas.

Vassy, quien acaba de cumplir dos años al frente de la institución, refirió que el último año ha sido relativamente tranquilo y que solo ha habido que aplicar sanciones severas a menos de una decena de estudiantes.

No obstante, el diplomático ya prohibió una conferencia de la eurodiputada propalestina francesa Rima Hassan a finales de 2024, una decisión que fue respaldada por la Justicia. "No lo hicimos por sus ideas, sino porque envió mensajes incitando a la rebelión" estudiantil, sostuvo Vassy.