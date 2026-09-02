Sheinbaum acusa a EE.UU. de usar tácticas de “injerencia” para dividir a su Gobierno

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria afirmó que estas prácticas buscan generar divisiones internas y debilitar a “gobiernos independientes, que defendemos la soberanía”.

La gobernante mexicana respondió así al ser cuestionada sobre si los elogios estadounidenses hacia García Harfuch esconden la intención de posicionarlo favorablemente para futuras contiendas electorales en México.

Las declaraciones ocurren semanas después de que el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, calificara a García Harfuch como un “socio de confianza” y “un buen amigo” durante una conferencia internacional sobre drogas en Buenos Aires.

Los elogios se produjeron además en un contexto de fricción bilateral por la revocación de visados estadounidenses a diversos gobernadores e integrantes del oficialismo mexicano.

“Piensan que por hablar bien de uno y mal de otros van a generar división, pero fracasan en eso porque hay mucha coordinación y mucho patriotismo de todos en la defensa de México”, enfatizó Sheinbaum.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La mandataria sostuvo que generar divisiones “al interior del gabinete de seguridad” y del Gobierno federal forma parte de las “tácticas” de injerencia, aunque defendió la coordinación existente entre las autoridades de seguridad de ambos países.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, recordó, por su parte, las recientes reformas aprobadas para proteger la soberanía nacional frente a interferencias externas.

“Se prohibió la transmisión de propaganda política de gobiernos extranjeros en radio y televisión y se prohibió la intervención extranjera estableciendo la nulidad de elecciones en el caso de comprobarse injerencia”, aseveró.

Sheinbaum atribuyó también estas dinámicas al contexto político estadounidense, al señalar que en Washington “usan muchas veces a México como parte de su elección” ante los comicios de mitad de mandato de noviembre.

“Como hemos dicho, que se ocupen de los asuntos de allá, acá nos ocupamos nosotros de los asuntos de acá y nos coordinamos”, expresó.

Cuestionada sobre los roces con la Administración del presidente, Donald Trump, Sheinbaum reconoció que “ha sido compleja la relación con Estados Unidos”, marcada por disputas comerciales y diferencias en materia de seguridad.

“Hay que actuar con mucha razón, con principios y con razón, no con el estómago o el corazón, porque hay que tener temple en esos momentos”, puntualizó sobre su postura frente a Washington.

Pese a reconocer episodios que ponen a México “en momentos complejos”, Sheinbaum defendió que se ha mantenido la cooperación bilateral y aseguró que las autoridades estadounidenses han entendido la posición mexicana de preservar su soberanía.