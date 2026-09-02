Suben a 22 los muertos en un accidente de autobús en el sur del Sinaí egipcio

Diez de las víctimas mortales son de nacionalidad jordana, según informó la cadena estatal jordana Al Mamlaka, citando fuentes jordanas y egipcias, que detallaron que en el autobús viajaban 22 ciudadanos jordanos.

Según esta fuente, el autobús pertenecía a una empresa egipcia especializada en el transporte marítimo entre El Cairo y Amán.

El accidente tuvo lugar esta mañana antes de que el autobús llegara a la zona de Al Saada, en dirección a la turística ciudad de Nuweiba, a orillas del mar Rojo, según indicó el portavoz del Ministerio de Salud, Hosam Abdelgafar.

Tras recibir el aviso del siniestro, el Ministerio activó su centro de operaciones y envió 20 ambulancias al lugar, destino turístico popular para practicar buceo y esnórquel en el mar Rojo, para evacuar a los heridos y prestarles los primeros auxilios.

El ministro de Salud, Jaled Abdelgafar, ordenó elevar el nivel de alerta y garantizar la prestación de todos los servicios médicos y de emergencia necesarios para atender a las víctimas en coordinación con las autoridades de la gobernación del Sinaí del Sur.

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Los servicios de emergencia trasladaron a 13 heridos al Hospital Internacional de Sharm el Sheij; a otros nueve al Hospital de Santa Catalina, y a otros seis al Hospital de Al Fairuz.

El Ministerio aseguró que los equipos médicos trabajan a pleno rendimiento para responder al accidente con la mayor rapidez y eficacia, mientras las autoridades mantienen un seguimiento continuo de la situación.

El Ministerio de Salud trasladó sus condolencias a las familias de los fallecidos y expresó sus deseos de una pronta recuperación para los heridos.

Los accidentes de tráfico son un problema grave y recurrente en Egipto, vinculados a factores como el exceso de velocidad, la falta de mantenimiento de los vehículos, el incumplimiento de las normas de seguridad y, en algunos casos, el transporte de más pasajeros de los permitidos.

En 2025, según datos de la agencia oficial de estadísticas egipcia CAPMAS, hubo 5.829 fallecidos en accidentes de tráfico, además de 84.553 heridos.

Tan solo en los últimos seis meses ha habido graves accidentes con varios muertos, entre ellos uno el pasado 11 de agosto que se saldó con 18 fallecidos.