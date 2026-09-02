Suecia y Dinamarca convocan a los embajadores rusos tras el ataque híbrido en Alemania

"He decido convocar al embajador ruso a una reunión tan pronto como sea posible. Y allí se le dará el siguiente mensaje, al igual que se ha hecho en otros países europeos: os hemos descubierto. Sabemos lo que hacéis y no lo vamos a aceptar", dijo hoy a la televisión pública DR el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen.

El Gobierno sueco había anunciado anoche también una medida similar "para presentar la protesta más dura por parte de Suecia hacia la forma de actuar de Rusia", en palabras del primer ministro, Ulf Kristersson.

"Esta vez, el sabotaje fracasó, pero podría haber tenido consecuencias devastadoras tanto en forma de vidas humanas como para la aviación europea, de haber tenido éxito", dijo Kristersson.

Las autoridades alemanas habían informado de que responsabilizaban oficialmente a Rusia por el ataque híbrido del mes pasado en el aeropuerto de Leipzig.

"El Gobierno federal llega a la conclusión de que Rusia es responsable del ataque híbrido perpetrado en Leipzig el 4 de agosto", dijo el ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, en una rueda de prensa en Berlín junto al titular de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul.