Tokáyev anuncia disposición de Kazajistán de fortalecer asociación estratégica con China

"Nuestra asociación estratégica ha adquirido un carácter verdaderamente integral", señaló Tokáyev, quien subrayó que la cooperación bilateral abarca el comercio, la inversión, la energía, el transporte, la industria, la agricultura y las tecnologías digitales.

Asimismo calificó de eje estratégico el desarrollo de las conexiones de transporte y logística, principalmente en lo que respecta a la Ruta Internacional de Transporte Transcaspiano (Corredor Medio), que une China y Europa.

"Nuestro objetivo común es lograr que esta ruta sea lo más competitiva posible", aseguró el mandatario kazajo.

Tokáyev hizo especial hincapié en la cooperación tecnológica entre las partes y opinó que los proyectos conjuntos en inteligencia artificial, economía digital, producción inteligente y capacitación de personal podrían convertirse en "una de las áreas más importantes de la nueva etapa de la cooperación kazajo-china".

En cuanto a la cooperación internacional, el mandatario kazajo destacó la cercanía de las posiciones de Astaná y Pekín respecto al fortalecimiento del papel de la ONU, el derecho internacional y el multilateralismo.

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Tokáyev enfatizó que Kazajistán "se adhiere firmemente a la política de una sola China" y continuará coordinándose con Pekín en el marco de las Naciones Unidas, la Organización de Cooperación de Shanghái y el formato 'Asia Central-China'.

También destacó el crecimiento de los lazos humanitarios y turísticos entre ambos países vecinos al señalar que en 2025, 962.000 turistas chinos visitaron Kazajistán, un 47% más que el año anterior.

"Queremos mostrar a nuestros amigos chinos Kazajistán en toda su diversidad: la moderna Astaná y el antiguo Turkestán, las montañas de Almaty y los singulares paisajes de Mangystau, la Gran Estepa, el legado de la Gran Ruta de la Seda, nuestra música, instrumentos nacionales, gastronomía y tradiciones de hospitalidad. Al mismo tiempo, Kazajistán está descubriendo China con gran interés, un país con una civilización milenaria que hoy da un impresionante ejemplo de desarrollo", concluyó Tokáyev.