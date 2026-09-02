Ucrania dice que Rusia reclutó a al menos ocho indonesios para la guerra

"Según el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, se han obtenido documentos relativos a al menos ocho ciudadanos indonesios reclutados por las fuerzas armadas rusas. Se están esclareciendo las circunstancias de su reclutamiento y es posible que algunos de ellos hayan sido víctimas de información engañosa, manipulación o coacción", señaló el cuerpo diplomático de Kiev en un comunicado.

La denuncia llega después de que el pasado lunes Indonesia dijera que estaba examinando información proporcionada por las autoridades ucranianas sobre la presunta incorporación de varios de sus ciudadanos a las filas rusas.

Según Yakarta pudieron haber existido "casos de fraude, explotación o reclutamiento mediante ofertas de empleo que no reflejan la naturaleza real del trabajo".

"Los reclutas extranjeros pueden ser engañados con ofertas de empleo, educación, beneficios económicos o tareas no relacionadas con el combate, para luego ser desplegados en peligrosas misiones de primera línea y quedar efectivamente abandonados si son capturados, heridos o declarados desaparecidos", señaló hoy la Embajada ucraniana.

Kiev instó a los ciudadanos indonesios a "extremar las precauciones ante ofertas de empleo, educación o actividades militares relacionadas con Rusia" y advirtió –como también lo hizo Yakarta el lunes– de que aquellos que se unan consciente y voluntariamente a las fuerzas rusas para participar en la guerra contra Ucrania "podrían enfrentar consecuencias legales conforme a la legislación aplicable".

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La contratación de extranjeros para combatir en Ucrania es una de las formas que tiene el Kremlin –al que Corea del Norte envió unos 11.000 soldados a finales de 2024– para contrarrestar la falta de hombres en el frente y el gran número de bajas y evitar una impopular segunda movilización antes de las elecciones legislativas de septiembre.

Cada vez son más los países que exigen a Rusia que cese el reclutamiento de sus ciudadanos para combatir en sus filas contra Ucrania, a lo que Moscú responde con argumentos como que esos extranjeros firman libremente contratos por motivos económicos o por solidaridad.

Panamá, Perú, Ghana y Nepal son algunas de las naciones que han planteado el grave problema que representa el reclutamiento de sus nacionales para combatir en el frente ucraniano.