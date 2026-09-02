Un conductor fallecido y congestión vehicular por choque de camiones en Lima

La colisión del camión cisterna con otros vehículos pesados que esperaban el cambio de luz de un semáforo se produjo esta madrugada a la altura del kilómetro 37,5 de la carretera Panamericana Norte, cerca al paradero Hogar.

"El hecho involucró a seis vehículos y dejó como consecuencia una persona fallecida, cuya identidad se encuentra en proceso de identificación", indicó la Policía Nacional en una alerta publicada en sus redes sociales.

La prensa local informó que al menos dos heridos fueron trasladados para su atención a un hospital cercano.

Los agentes policiales permanecen en el lugar con el desarrollo de las diligencias, las acciones de seguridad y el control de la zona, precisamente en las horas de mayor tránsito de la mañana, razón por la cual se ha generado gran congestión en esa zona de la capital que conduce al norte del territorio.

La vía está siendo despejada, mientras continúan las labores para retirar las unidades involucradas y restablecer progresivamente la circulación vehicular, indicó la información.

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Varios camiones con carga se han volcado a raíz del choque y su carga terminó esparcida en la carretera.

Hasta julio pasado, un total de 1.881 personas han fallecido en Perú por accidentes de tránsito en este año, de los cuales 309 decesos sucedieron en las carreteras por exceso de velocidad, además de conducir bajo los efectos del alcohol y realizar maniobras de adelantamiento en curvas ciegas, según datos de la Policía Nacional.