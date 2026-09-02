Un foro analizará en Madrid el déficit "enorme" de infraestructuras básicas en el mundo

Será el 28 y 29 de octubre, con la asistencia de 350 expertos de 40 países a la primera reunión del WIF para hablar del futuro de la energía, la inteligencia artificial, la financiación, la movilidad y las infraestructuras críticas.

Uno de los objetivos es conectar conocimiento, inversión, innovación, políticas públicas y experiencia empresarial, indicó el economista jefe de Infraestructuras del Banco Mundial, Stéphan Straub, en una rueda de prensa.

Según explicó, las infraestructuras son una condición esencial para el desarrollo humano y socioeconómico, y las "carencias actuales siguen siendo enormes".

El director de la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), José Miguel Atienza, apuntó que las infraestructuras deben tratarse como sistemas interconectados, de los que dependen la competitividad económica, la seguridad, la resiliencia y el bienestar de las sociedades.

La resiliencia, precisó, no debe limitarse a la respuesta que se da a catástrofes naturales, sino incluir la capacidad de las infraestructuras para mantener los servicios esenciales en el caso de fenómenos climáticos extremos, ciberataques, interrupciones de las cadenas de suministro o perturbaciones geopolíticas.

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El desafío ya no es exclusivamente técnico y requiere una colaboración mucho más estrecha entre ingenieros, científicos de datos, expertos en inteligencia artificial, especialistas en energía, investigadores, empresas, gobiernos e inversores, incidió el director de Ingeniería Civil y Ambiental del Massachusetts Institute of Technology (MIT), Ali Jadbabaie.

"Las infraestructuras del siglo XXI no necesitan solamente más inversión ni mejores tecnologías. Necesitan, sobre todo, mejores decisiones", comentó la directora ejecutiva del WIF, Carmen Marín.

Este foro está codirigido por el MIT, el Banco Mundial, la UPM y UT Austin (Universidad de Texas), que reúne a responsables de la toma de decisiones de los ámbitos académico, empresarial, financiero, tecnológico y público.