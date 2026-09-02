Un ministro taiwanés planea una inusual visita a China para asistir a una reunión de APEC

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, Hung manifestó el martes que había recibido una invitación oficial para asistir a la cita, que tendrá lugar el 21 de septiembre en la ciudad oriental de Nanjing, y que participará en la misma conforme al principio de "igualdad entre todos los miembros" del organismo.

"Con independencia de dónde se celebre la reunión, la actitud de Taiwán de participar activamente en la comunidad internacional y de integrarse en el ámbito global no cambiará", afirmó el ministro, quien insistió en que Taipéi es "miembro de pleno derecho de APEC" y goza del derecho a "participar en igualdad de condiciones".

En una rueda de prensa rutinaria, la portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino), Zhang Han, declaró este miércoles que Pekín tratará los asuntos relativos a la participación de Hung en la reunión de acuerdo con el 'principio de una sola China', sin brindar detalles adicionales al respecto.

El mencionado 'principio de una sola China' -un postulado rechazado de forma tajante por las autoridades taiwanesas- contempla tres principios: que solo hay una China en el mundo, que el Gobierno de la República Popular es el único representante legítimo de China en el escenario global, y que Taiwán forma parte del territorio chino.

Taiwán participa en APEC desde 1991 bajo el nombre de 'Taipéi chino' y no envía a sus presidentes a las cumbres de líderes de esta organización debido a la oposición de China, que ha redoblado su campaña de presión diplomática en los últimos años para restringir la participación internacional de la isla.

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De hecho, el Gobierno taiwanés denunció el año pasado que Pekín había impuesto "condiciones adicionales" para su presencia en la cumbre de APEC que se celebrará el próximo noviembre en Shenzhen, a la que también podría asistir el presidente estadounidense, Donald Trump.

En caso de concretarse, el desplazamiento de Hung supondría la primera visita de un ministro taiwanés en ejercicio a China desde la toma de posesión en mayo de 2024 del actual presidente isleño, Lai Ching-te, tachado frecuentemente de "independentista" y "alborotador" por las autoridades de Pekín.

Si bien los viajes de políticos taiwaneses a China son más o menos habituales -la líder de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, el pasado abril en Pekín-, no lo son tanto los desplazamientos de figuras próximas al gobernante Partido Democrático Progresista (PDP), una formación que sostiene que Taiwán ya es, de facto, un país independiente con el nombre de República de China.