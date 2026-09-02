Unión Europea convoca a enviado ruso tras “ataque” de drones en Alemania

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, aseguró que este incidente ocurrido a principios de agosto presenta “las características de un acto de terrorismo respaldado por un Estado”.

También anunció la convocatoria del encargado de negocios ruso en Bruselas para protestar contra este nuevo “ataque híbrido” del que Alemania responsabilizó el martes a Rusia.

Berlín anunció medidas de represalia contra Rusia después del acontecimiento en Leipzig, una plataforma militar clave para Alemania y para la OTAN.

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El miércoles los jefes de la diplomacia europea se reunirán en Dublín para decidir qué acciones tomar frente a esta situación.

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Kaja Kallas indicó que estos ataques híbridos en Europa son “una señal de alarma para los países que no han sido muy firmes sobre este punto”.

La intensificación de los ataques híbridos atribuidos a Rusia en Europa tiene como objetivo quebrar la unidad de los europeos en su apoyo a Ucrania, señalaron varios ministros de Exteriores.

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En este marco, la policía alemana anunció el miércoles la apertura de una “investigación por formación de una organización terrorista” tras un atentado el martes contra un puesto eléctrico cerca de una central térmica en el este del país.