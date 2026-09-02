Uruguay confirma relocalización de planta de hidrógeno verde

Así lo indicó el ministro de Relaciones Exteriores en una declaración a la prensa que dio junto a su par argentino, Pablo Quirno, quien arribó a Montevideo para participar en una reunión de cancilleres del Mercosur.

Previo a esta reunión y en el marco de la firma de un nuevo acuerdo de servicios aéreos entre ambos países, Lubetkin informó: "El presidente de la República nos dio instrucciones precisas para relocalizar esa planta".

En ese sentido, destacó que ambas partes están "haciendo esfuerzos grandes para ser muy concretos y no hablar tanto" y para "evitar todo tipo de problemas".

Según dijo, se recibieron solicitudes del canciller argentino y de autoridades de Entre Ríos y Colón para evitar "la contaminación visual" que representaría la instalación de esta planta.

Con una inversión total prevista de 5.385 millones de dólares, estaba previsto que el proyecto de HIF se instalara a 15 kilómetros de Paysandú y a tres kilómetros de la costa de Colón e incluyera un parque de energía solar, uno eólico y una planta para producir hasta 876.000 toneladas de metanol por año a partir de hidrógeno verde.

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Según datos de HIF, el proceso de obtención de la autorización ambiental por parte de Uruguay se inició en el primer trimestre de 2024; en el cuarto trimestre de 2025 se obtuvo la viabilidad ambiental de ubicación (VAL); y el pasado 13 de marzo la empresa presentó ante el Ministerio de Ambiente de Uruguay la solicitud de autorización ambiental previa de la planta de combustibles.

La demanda que se tramita en tribunales argentinos fue presentada el pasado 12 de marzo por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay y el senador nacional Adán Bahl, de la provincia argentina de Entre Ríos, fronteriza con Uruguay. Se trata de una demanda civil de prevención de daños y perjuicios.