Uruguay y Argentina firman acuerdo para dinamizar el transporte aéreo

Este acuerdo "establece un régimen ampliamente liberalizado para la prestación de servicios aéreos, tanto de pasajeros como de carga, con amplios derechos de tráfico y un esquema flexible de rutas".

Permitirá "que las líneas aéreas determinen libremente la frecuencia y capacidad de sus servicios sobre la base de consideraciones comerciales" y que se faciliten los "acuerdos de cooperación entre compañías aéreas, incluidos los servicios de código compartido".

"El nuevo instrumento genera condiciones favorables para ampliar la oferta de vuelos y destinos, promover una mayor competencia entre operadores y fortalecer la conectividad entre Uruguay y Argentina, con beneficios para los pasajeros y para el intercambio comercial y turístico entre ambos países", indica un comunicado difundido por la Cancillería uruguaya.

"Yo creo que este acuerdo de cielos abiertos, que tratará de sustituir y facilitar todas las trabas burocráticas que se puedan dar, va a ayudar a dinamizar el transporte, a dinamizar el turismo en tantos aspectos en la medida en que lo podamos llevar adelante", apuntó Lubetkin tras la ceremonia de la firma.

Así lo afirmó en una declaración a la prensa que dio junto a Quirno, quien arribó a Montevideo para participar de una reunión de cancilleres del Mercosur, en el marco de la presidencia pro tempore de Uruguay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Quirno, por su parte, subrayó que este "es un paso más en lo que es la búsqueda de mayor integración y mayor relacionamiento entre países hermanos".

"Creo que mirar este acuerdo de manera aislada no es lo correcto, sino que tiene que verse en el conjunto de situaciones que decidimos conversar y para el progreso de ambos países", añadió el argentino y celebró que exista un "diálogo constructivo" entre ambos.