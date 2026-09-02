Venecia despliega su primera alfombra roja con George y Amal Clooney como protagonistas

El intérprete, de 65 años, conoce bien Venecia. Fue la ciudad en la que se casó con Amal en 2014 y un lugar en el que se ha convertido en un habitual de la Mostra, por primera vez en 1998 con 'Out of Sight', de Steven Soderbergh, y por última el año pasado con 'Jay Kelly', de Noah Baumbach.

Clooney había avanzado en la conferencia de prensa previa que su mujer iba a llevar un vestido "muy bonito" y la abogada y activista libanesa, de 48 años, no defraudó, con uno ajustado negro de tirante fino y el pelo suelto.

La pareja se mostró cómplice y sonriente ante los fotógrafos y entre los gritos del público. El actor no dudó además en acercarse a los reporteros gráficos y en hacerse con ellos una foto de grupo, tomando además una de sus cámaras para retratarlos.

Cuando el certamen anunció el pasado julio que Clooney iba a ser galardonado por toda su carrera, su director, Alberto Barbera, lo describió como un actor "capaz de habitar la pantalla con una naturalidad cautivadora, otorgándole el don de hacer que sus personajes parezcan no solo creíbles sino deseables, cercanos y humanos, gracias también a un encanto innegable".

De rosa con zapatos negros llegó la también estadounidense Laura Dern, encargada de entregarle ese premio honorífico y que hasta su entrada en el Palacio firmó autógrafos a los presentes.

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La primera gran estrella en aparecer había sido su compatriota Maggie Gyllenhaal, con un vestido negro con un hombro al descubierto. Además de presidir el jurado, la también cineasta presenta en esta edición el cortometraje 'Flesh Impact', en el que Dakota Johnson encarna a Marilyn Monroe.

El actor británico Jonathan Bailey despertó igualmente el entusiasmo de los fans, así como el cantante y productor colombiano J Balvin, que acudió acompañado del piloto de Fórmula Uno español Carlos Sainz Jr., este último con la chaqueta del esmoquin blanca y pajarita negra. Entre la presencia española destacó además la actriz Blanca Suárez.

No faltaron en esta primera alfombra roja los protagonistas de 'Ink', como Guy Pearce y Claire Foy, que puso la nota de color con un vestido rojo. El filme, de Danny Boyle, inaugura este miércoles la competición oficial.

Esta 83 edición, que se clausura el 12 de septiembre, tiene entre sus 21 películas en liza otras como 'Wild Horse Nine', de Martin McDonagh; 'Company', de Casey Affleck; o 'Bunker', de Florian Zeller, con Penélope Cruz y Javier Bardem como protagonistas.