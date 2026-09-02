Veterano senador demócrata Ed Markey gana a rival más joven en primarias de Massachusetts

Markey, que busca su tercer mandato completo en el Senado, lideraba las encuestas frente a Moulton y, poco después de cerrar las urnas, los medios estadounidenses lo proyectaban ganador, con una amplia ventaja en votos que se confirmó a medida que avanzaba el escrutinio.

El político contaba con el respaldo de figuras izquierdistas, como los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren o la congresista Alexandria Ocasio-Cortez.

Se enfrentará al abogado republicano John Deaton en las elecciones de noviembre, pero se espera que renueve el escaño sin dificultades al ser el estado un bastión demócrata.

La contienda entre Markey y Moulton resultaba atípica, teniendo en cuenta la tendencia reciente del Partido Demócrata en la que aspirantes más jóvenes han tratado de imponerse desde posiciones progresistas.

"Esta noche es un testimonio del poder del movimiento progresista de nuestra nación (...) impulsado por gente joven que exige más de sus líderes, y son sus voces las que necesitamos escuchar", dijo Markey a sus seguidores en su discurso de victoria, según NBC.

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También anticipó que el presidente, Donald Trump, intentará "robar" las elecciones de medio mandato, por lo que llamó a sus seguidores a "convertir la acción cívica en desobediencia civil" y "organizarse".

Mientras tanto, Moulton, que concedió la derrota, dejará su escaño por el sexto distrito congresional de Massachusetts.

En la primaria demócrata para sucederle, los medios proyectaban como ganador a Dan Koh, exasesor del Gobierno de Joe Biden y del excalcalde de Boston Marty Walsh. Koh se medirá en noviembre al republicano Micah Jones.

Durante la jornada, los votantes del estado acudieron a las urnas para otras carreras primarias de las elecciones legislativas y estatales.

El candidato republicano para disputar el cargo de gobernador estatal contra la titular, la demócrata Maura Healey, será el exmilitar y empresario de tecnología médica Mike Minogue, quien abogó por recuperar el estado frente a las políticas santuario de protección de inmigrantes, recoge NBC.