Detienen en Austria a tres chilenos acusados de robos por valor de más de 200.000 euros

En un comunicado publicado este martes en su web oficial, la Dirección de Policía del estado federado austríaco de Estiria informa de la detención de los tres hombres de 31, 33 y 36 años realizada el pasado 20 de marzo, "poco antes de su planeada salida hacia Italia".

Durante el registro posterior, la policía intervino herramientas empleadas en los robos así como efectos sustraídos.

La Fiscalía ordenó su reclusión en un centro penitenciario, donde se decretó la prisión preventiva para los acusados, quienes "ante la contundencia de las pruebas, confesaron detalladamente los hechos durante los interrogatorios", afirma la nota.

De acuerdo con las investigaciones, dos de los hombres comenzaron su actividad delictiva en territorio austriaco a mediados de febrero pasado, mientras que el tercer cómplice se unió a ellos a principios de marzo, cuando llegó a Austria proveniente de la ciudad italiana de Milán.

El grupo utilizaba diferentes apartamentos turísticos como base de operaciones y se desplazaba hasta los lugares del delito utilizando coches de alquiler o el transporte público.

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Los arrestados vendían parte de las joyas y metales preciosos robados en comercios de ciudades de Austria e Italia, o bien los enviaban a Chile por correo postal.

Según el comunicado policial, los latinoamericanos transferían de forma inmediata a sus familiares en Chile el dinero obtenido de esta manera, a través de empresas internacionales de giro de fondos.

Los tres arrestados se encuentran en el centro penitenciario de Graz-Jakomini, en la sureña ciudad austríaca de Graz, cumpliendo prisión preventiva a la espera de sus respectivos juicios.