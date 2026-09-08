Juez español procesa al presunto líder de una célula del grupo neonazi The Base en España

El magistrado Antonio Piña los procesa por delitos de participación en organización criminal de carácter terrorista, adoctrinamiento y autoadoctrinamiento, según el auto conocido este martes.

Peña destaca que la organización terrorista The Base está inscrita en la lista de la Comisión Europea y del Consejo y predica la supremacía de la raza blanca a través de una red internacional de células que se capacitan militarmente para la consecución de sus fines, que ellos denominan "lucha por la sucesión blanca".

David D., detenido en 2025, está considerado el presunto líder de una célula en España y, según el juez, habría realizado una continua labor de captación y adoctrinamiento en "los postulados ideológicos de la organización terrorista, su ideario de odio (extremista y violento), sus objetivos, su defensa", así como la adquisición y el manejo de armas y entrenamiento táctico.

El ahora procesado, que seguirá en prisión provisional, donde ingresó tras su detención, supone según el juez un "peligro grave para la seguridad".

El magistrado señala también que el presunto líder de The Base en España habría realizado entrenamientos tácticos a terceras personas "con diversas clases de armas en los alrededores de su localidad", Onda, en Castellón, así como "acopio anormal" de armas, objetos lesivos, indumentaria, material médico de combate o material paramilitar.

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Un agente informático infiltrado apuntó a que David D. era quien dirigía esta célula en España a través de un canal de Telegram, TB Spain, ya eliminado, donde daba directrices y "difundía su ideario de odio, extremista y violento, sus objetivos y su defensa con el objetivo de reclutar e influenciar a las personas para que se unan a la organización".

A David D. se une otro procesado, Jesús E.L., que según la investigación, era la mano derecha del presunto líder de la célula y conocía los actos de la organización y hay "indicios fehacientes" de que habría sido participe de los entrenamientos paramilitares.