La reactivación del conflicto en Yemen provoca 18.500 desplazados en 72 horas

En un enlace virtual desde Adén, el jefe de la Misión de la OIM en Yemen, Abdusattor Esoev, dijo que muchas de esas personas ya han sufrido múltiples desplazamientos y se suman a los 4,5 millones de desplazados por el prolongado conflicto que sufre el país desde 2014, pero que se había apaciguado hasta hace pocas semanas.

El movimiento hutí, que controla desde 2014 buena parte del oeste de Yemen, incluida la capital, Saná, así como amplias zonas del litoral yemení frente al mar Rojo, es aliado de Irán y ha lanzado ataques contra instalaciones petroleras y una base aérea de Arabia Saudí, en respuesta a los bombardeos de este país contra territorio yemení.

La OIM declaró también su preocupación por los migrantes en Yemen, ya que se trata de un importante país de tránsito en una de las principales rutas migratorias del mundo que es utilizada por migrantes de todo Africa.

Esoev dijo que las víctimas de los ataques van en aumento, mientras que hay familias que intentan escapar pero se encuentran bloqueadas en las carreteras y el acceso humanitario se reduce.

En estas circunstancias, la OIM está movilizando suministros de emergencia que tiene en el país, que incluye material de cobijo y sanitario.

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Mientras, el Ejército de Yemen, compuesto de fuerzas conjuntas leales al Gobierno internacionalmente reconocido, afirma haber recuperado el control de una estratégica zona del norte del país, fronteriza con Arabia Saudí.

Los combates en Yemen, en los que ambos bandos usan drones, misiles y artillería, se reanudaron a mediados de agosto, rompiendo así el alto el fuego alcanzado en 2022 con la mediación de Naciones Unidas.