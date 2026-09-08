Maestros en Paraguay llaman a huelga el 17 y 18 de septiembre por aumentos salariales

Los maestros agremiados en la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) planean organizar una "gran movilización, con paro total de actividades pedagógicas" durante esos días en los centros educativos del sector público, dijo al canal ABC TV el presidente de la FEP, Silvio Piris.

El dirigente se quejó de que en el proyecto de ley de presupuesto para 2027 que presentó el Ejecutivo al Congreso el 1 de septiembre se incluyó un aumento salarial para ese sector del 2,4 %.

No obstante, los docentes demandan un alza del 8 %.

"Como mínimo debería ser del 5 %", añadió Piris, quien anunció que solicitarán al Ministerio de Economía y Finanzas incorporar el aumento salarial mediante una agenda al proyecto de presupuesto que empezó a discutirse en el Congreso el lunes.

Piris advirtió que si los docentes no obtienen una respuesta del Gobierno en las dos primeras jornadas de paro, retomarán la huelga del 22 al 24 de septiembre, lo que coincide con las nuevas manifestaciones convocadas por los médicos del sector público para los días 21 y 22, también para reclamar reajustes salariales.

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La propuesta de ley de presupuesto de 2027 prevé destinar 10,4 billones de guaraníes (unos 1.757 millones de dólares) para la educación.