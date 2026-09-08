Marco Rubio visita Ecuador en medio de bombardeos de EE.UU. a embarcaciones en el Pacífico

Esta es la segunda visita que Rubio hace a Ecuador desde que es secretario de Estado, tras una primera estancia en septiembre del año pasado.

Rubio escenificará en la capital ecuatoriana el momento de relaciones más intensas entre EE.UU. y Ecuador, que se profundizaron con la llegada al poder de Donald Trump y Daniel Noboa, respectivamente, especialmente en la "guerra" emprendida por el mandatario ecuatoriano contra las bandas criminales, a las que se les atribuye la ola de violencia sin precedentes en la que está inmerso el país.

En las dos semanas previas a la visita de Rubio a Quito, Estados Unidos ha bombardeado al menos cinco embarcaciones, según informaciones del Comando Sur de ese país y el propio secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth.

Los bombardeos se han dirigido a embarcaciones que, bajo supuesta información de inteligencia de EE.UU., daban soporte logístico en alta mar y reabastecimiento a las lanchas presuntamente cargadas de droga que parten desde las costas ecuatorianas hacia Norteamérica.

En estos ataques, la tripulación fue desalojada de la embarcación antes de ser destruida y sus integrantes fueron entregados a las autoridades ecuatorianas, donde la Justicia, en al menos dos de los cinco casos, los ha dejado en libertad al no hallar indicios de delito.

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El apoyo militar de EE.UU. en territorio ecuatoriano también se ha hecho tangible con la llegada de dos MV-22B Osprey, un modelo muy singular de aeronave conocido como convertiplano -entre un helicóptero y un avión de turbohélices, gracias a sus dos grandes rotores basculantes-.

Este tipo de aeronaves, usadas por EE.UU. para incursiones a lugares de difícil acceso -como la captura del presidente Nicolás Maduro en Caracas-, fueron empleadas esta semana en un operativo en el sector de Alto Punino, un enclave de minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana.

En una columna publicada este mismo martes en el diario ecuatoriano El Universo, Rubio dijo que, después de que Trump declarara organizaciones terroristas a las bandas criminales Los Choneros, Los Lobos y Chone Killers, se abren "capacidades de coordinación militar, seguridad pública e inteligencia críticas a través del Escudo de las Américas y de la Coalición contra los Carteles de las Américas".

Rubio anticipó que están trabajando con Ecuador en la modernización del tratado bilateral de extradición, que ya permitió el año pasado que José Adolfo Macías Villmar, alias Fito, máximo líder de Los Choneros, fuera el primer ecuatoriano en ser extraditado a EE.UU.

La visita de Rubio a Quito se enmarca dentro de la gira que el secretario de Estado realiza esta semana, del 8 al 10 de agosto, a Colombia, Ecuador y Perú, donde tendrá reuniones con sus respectivos presidentes.

Durante su visita a Barranquilla, Rubio y el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, dieron este martes un nuevo impulso a las relaciones bilaterales teniendo como base la lucha contra el narcoterrorismo y la reconstrucción del país suramericano tras el terremoto del pasado 10 de agosto.