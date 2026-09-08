Más de 230 escuelas están listas para iniciar clases en La Guaira (Venezuela), tras sismos

"A partir del lunes, vamos a tener en condiciones extraordinarias, rehabilitadas, un total de 239 instituciones educativas en La Guaira", indicó Terán en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Por su parte, el ministro de Educación de Venezuela, Héctor Rodríguez, enumeró este martes como prioridades recuperar las infraestructuras para que sean cada vez más adecuadas y asegurar la permanencia de los estudiantes, según un boletín informativo compartido en su canal de Telegram.

"Este año escolar es especialmente importante crear una atmósfera afectiva acorde a las necesidades de los niños. Un entorno respetuoso y protector es clave para un nuevo comienzo, dadas las circunstancias que vivió nuestro país a causa del doblete sísmico ocurrido el 24 de junio pasado", indicó Rodríguez.

Además, el ministro apuntó que la infraestructura de las escuelas se debe evaluar de manera regular, aun cuando, aseguró, el "proceso de revisión se ha cumplido progresivamente tras el terremoto".

Los sismos provocaron al menos 6.509 muertos, 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 viviendas con daños graves, según el último balance oficial, publicado el 24 de agosto, cuando se cumplieron dos meses de la tragedia.