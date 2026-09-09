Acusan a un ciudadano británico de presunta colaboración con servicio de inteligencia ruso

El sospechoso, identificado como Joshua Cammidge, fue arrestado por agentes de la Policía el pasado viernes, 4 de septiembre, en una dirección de Swindon -a unos 115 kilómetros al oeste de Londres-, por delitos tipificados bajo la Ley británica de Seguridad Nacional.

En concreto, la Fiscalía británica (CPS) autorizó a la Policía a presentar los cargos contra Cammidge por "colaborar con un servicio de inteligencia extranjero" y por "intentar cometer o participar en conductas para preparar un acto de sabotaje".

Además, precisó hoy en un comunicado que los delitos se relacionan con el presunto contacto con un representante del Cuerpo de Voluntarios del servicio de inteligencia militar de Rusia (GRU) y "recibir instrucciones de este".

El fiscal jefe de la división de delitos especiales y lucha contra el terrorismo de la CPS, Frank Ferguson, aseguró que "existen pruebas suficientes para llevar el caso a los tribunales" y que "es de interés público continuar con el proceso penal".

Cammidge comparecerá ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, en el centro de Londres, mañana jueves 10 de septiembre.