Fiscalía imputa a agente de Senad y pide cerrojo financiero para sus bienes

El agente Mauro Antonio Ruíz Díaz Vallejos, exdirector general de Inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), y su exesposa Andrea Karina Martí, funcionaria de la misma institución, fueron imputados por la fiscala Belinda Bobadilla, ante serias inconsistencias y la imposibilidad de justificar sus egresos financieros.

En el caso de Mauro Ruíz Díaz, la imputación versa sobre la presunta comisión de los hechos de enriquecimiento ilícito, como autor y co-autor; lavado de activos, como autor y co-autor; y producción de documentos no auténticos, en calidad de autor; mientras que su esposa Andrea Martí, está investigada por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en calidad de cómplice, autora y co-autora, indistintamente.

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La agente del Ministerio Público solicitó a juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno Humberto Otazú, en el marco de esta investigación, la aplicación de medidas suspensivas de la ejecución de la prisión preventiva.

Por otra parte, la fiscala Belinda Bobadilla solicitó al juzgado que disponga la prohibición de innovar, prohibición de contratar y las medidas registrales necesarias para impedir que los imputados puedan disponer o modificar su condición; en cuanto a los vehículos que son propiedad de los investigados, que se disponga su secuestro o afectación cautelar, junto con la prohibición de innovar y contratar.

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En tanto que, para el dinero depositado en cuentas bancarias de Mauro Ruiz Díaz y Andrea Martí, la agente Bobadilla peticionó que se ordene el embargo y bloqueo de todas las cuentas bancarias, depósitos y demás activos financieros vinculados a los imputados y a las operaciones investigadas ligadas a los incoados.

Llamativos saldos y movimientos de dinero en cuentas de agente de Senad

De acuerdo con lo que señala la Fiscalía en la imputación contra el exdirector de la Senad, Mauro Ruiz Díaz, funcionario desde el 2006, y Andrea Martí, funcionaria desde el 2015, estuvieron unidos en matrimonio hasta mayo de 2022 y su comunidad de bienes fue disuelta en diciembre de 2021.

En ese sentido se detalla que, entre enero de 2015 a diciembre de 2025, Mauro Ruiz Diaz y Andrea Martí, habrían acumulado ingresos provenientes de sus salarios, sin registrar egresos relevantes; pero desde el 2021, habrían realizado una serie de adquisiciones sin recurrir a préstamos ni movilizar sus ahorros acumulados de sus salarios.

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La fiscala Bobadilla detalla además que, Mauro Ruiz Diaz tenía saldos finales e iniciales mensuales desproporcionados en su caja de ahorro del Banco Nacional de Fomento (BNF), en la cual se depositaba mensualmente su salario de la Senad. Cabe señalarse que él cobraba un salario promedio neto de G. 10.603.343 (2020); G. 14.463.361 (2021); G. 15.662.420 (2022); y G. 13.389.896 (2023).

Al respecto detalla la imputación que Ruiz Diaz tenía un máximo de G. 49.922.328 a diciembre de 2020; que para diciembre de 2021 trepó a G. 91.592.771; en tanto que para diciembre del año 2022 el monto en su cuenta ascendió a G. 223.471.392; y para el mes de diciembre del año 2023 la suma se incrementó hasta G. 313.770.339.

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En otra cuenta financiera, en la Cooperativa Universitaria, Ruiz Diaz mantuvo un saldo promedio de G. 1.527.762 hasta diciembre de 2019; así como G. 14.017.146 para diciembre de 2020; mientras que, la suma fue de G. 50.348.486 en diciembre de 2021; para diciembre del 2022, la suma fue de G. 166.039.952; y en diciembre del 2023, la suma sufrió una variación y quedó en G. 112.623.985.

Otro aspecto que llamó la atención a la Fiscalía es que, en su cuenta del Banco Continental, Mauro Ruiz Diaz realizó movimientos de dinero de importancia, esto a través de depósitos de sumas elevadas que, entre noviembre del 2022 a enero del 2025, totalizaron la suma de G. 188.228.250.

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Por su parte la imputada y exesposa de Ruiz Diaz, Andrea Martí, tenía saldos finales e iniciales mensuales, también desproporcionados. En su caja de ahorro de BNF, llegó a tener un máximo de G. 43.462.732 hasta diciembre del 2020: un monto de G. 87.762.009 a diciembre del 2021; G. 118.256.303 a diciembre del 2022 y G. 182.631.349 a diciembre del 2023. Esto, teniendo en cuenta que, su salario promedio neto mensual era de G. 9.009.538 (2020), G. 9.453.749 (2021), G. 10.386.574 (2022) y G. 11.904.601 (2023).

Pareja de la Senad usó G. 2.802 millones en efectivo para adquirir bienes

En otro apartado, la fiscala Belinda Bobadilla resalta que tanto Ruiz Diaz como Martí, “habrían obtenido la propiedad, posesión y usufructo de bienes y aplicando fondos en efectivo cuyos valores de adquisición sobrepasaría sus legítimas posibilidades económicas derivadas de su única fuente de ingresos”, proveniente de sus salarios como funcionarios públicos.

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Así también se destaca que, Mauro Ruiz Diaz y Andrea Martí movilizaron y aplicaron fondos en efectivo de origen no justificado por la suma total de unos G. 2.802.515.608, la cual no guardaría correlación con sus ingresos lícitos percibidos como salario, bonificaciones, aguinaldos ni otra fuente de ingresos formalmente declarada ante la autoridad tributaria.

De dicha cifra se desprende que, G. 1.617.997.445 fueron utilizados para adquisiciones conjuntas por Ruiz Diaz y Martí, en bienes que ingresaron a la comunidad de gananciales; mientras que aisladamente, Ruiz Diaz habría utilizado G. 825.960.400; y Andrea Martí, en concepto de compras con fondos supuestamente ilícitos sería de G. 358.557.763, recordando que la comunidad de bienes ya estaba disuelta entonces.

Pareja adquirió vehículos de alta gama y propiedades en efectivo

Mediante la investigación inicial, se tiene que el 9 de diciembre del 2022, Mauro Ruiz Diaz adquirió de la firma Rieder y Cia. SACI, la camioneta Volvo New XC 60 T8, año 2023, con placa AAMB832, por un total de US$ 85.000 (al cambio de dólar a G. 7.135, equivalente a G. 634.955.399). Los pagos -entrega inicial, cuotas y gastos posventa y la cancelación del saldo- fueron solventados en 98% (G. 620.604.205), con entregas en efectivo entre 2022 y 2024. Solo G. 14.351.194 se cubrió por débitos de sus cuentas de Continental y BNF.

Para lograr la compra del vehículo de alta gama, Ruiz Diaz presentó comprobantes de ingresos como funcionario de la Senad, desde junio a diciembre del 2022, así como un certificado de pago de bonificación de R 3.000 supuestamente expedido por la Policía Federal del Brasil, que en la realidad no habría sido emitida por la institución.

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También adjunto declaraciones juradas de Andrea Martí, tanto de bienes y rentas presentadas ante la Contraloría General de la República (CGR) el 18 de noviembre de 2021. Esto habría sido con el fin de demostrar un perfil de solvencia lícita ante la concesionaria pues declaró como ingreso total -como pareja- G. 25.000.000.

Por otra parte, el 10 de setiembre del 2021, mediante Escritura Pública N° 287, ante la escribana pública Marta Liliana Roa de Vargas, Mauro Ruiz Diaz adquirió de la firma “Polvo de Estrellas SA” un inmueble situado en Villa Elisa, por el monto declarado de G. 170.000.000, abonado en efectivo. Pero, se presume que el pago se realizó mediante cinco transferencias de G. 153.000.000, totalizando G. 765.000.000, hechas desde la cuenta de ahorro del Banco Itaú de Andrea Martí.

El precio escriturado de G. 170.000.000 como valor de la operación comercial representa solo el 22% del pago real que habría sido de G. 765.000.000. Los G. 595.000.000 restantes habrían sido deliberadamente excluidos de la escritura para ocultar el verdadero precio y el origen de los fondos.

El 22 de marzo de 2022, mediante Escritura Pública N° 192, ante la misma escribana pública, Mauro Ruiz Diaz adquirió de la firma “Induservis Import-Export SRL”, adquirió otro inmueble en Villa Elisa, esta vez por la suma de G. 330.000.000, también abonado en efectivo. La Fiscalía resalta que al tiempo de esta operación no se detectó movimiento bancario de Ruiz Diaz ni se descarta que sea el precio real.

Depósitos, ahorros y cancelación anticipada de créditos

En otra página, la imputación de la fiscala Bobadilla señala que entre los años 2019 y 2024, Mauro Ruiz Diaz recibió depósitos en efectivo a su cuenta de la Cooperativa Universitaria, siendo la principal contribuyente en esta Andrea Martí. Mediante la modalidad de depósitos directos totalizó la suma de G. 91.550.000, mientras que por transferencias fue de G. 104.000.000.

Se destaca que en el año 2022, en medio de la concreción de las alimentaciones a la cuenta de Ruiz Diaz, se registró el 75,9% de los depósitos coincidiendo con la compra del segundo inmueble en Villa Elisa y el periodo de señas del vehículo Volvo.

Por otra parte, Mauro Ruiz Diaz había realizado un préstamo en la Cooperativa Credivill Ltda. por G. 90.180.000, a 48 cuotas, con una tasa de interés del 18% anual, que totalizaba el interés en G. 61.830.305, lo que daba el monto de G. 152.010.305 en caso de ser pagados en fecha.

Ruiz Diaz abonó 10 cuotas en fecha; pero el 9 de junio del 2022 efectuó el pago adelantado de 38 cuotas, abonando así la suma total de G. 117.945.000.

Sobre otro punto también se tiene que Mauro Ruiz Diaz, retiró la suma de G. 200.000.000, el 24 de abril del 2023, de su caja de ahorro en la Cooperativa Universitaria, y convirtió esos fondos en un certificado de depósito de ahorro (CDA) a 72 meses, ese 24 de abril del 2023. Para el Ministerio Público estos fondos serían ilícitos.

Se tiene también la información de que, Andrea Martí adquirió también un vehículo de alta gama, en este caso, una camioneta Peugeot 3008, de la firma de Automotores y Maquinarias SAECA, por G. 346.720.000, de los cuales entregó como seña en efectivo G. 120.000.000 y el saldo de G. 226.720.000, financiados en 60 cuotas de G. 3.112.000.

Así también existen registros de que, el 6 de enero del 2023, Andrea Martí habría cancelado anticipadamente en efectivo un préstamo en la Cooperativa Credivill Ltda., por G. 63.502.003, no pudiendo ser ello cubierto con su remuneración mensual lícita como funcionaria de la SENAD, según describe la Fiscalía en la imputación.

Agente de Senad levó sospechas de filtraciones y fue destituido

El caso de Mauro Ruiz Díaz tomó relevancia tras la operación “A Ultranza Py”, el mayor golpe antidrogas en la historia del país, iniciado el 22 de febrero de 2022. Un mes después, el exdirector general de Inteligencia de la Senad registró movimientos financieros millonarios, y acumuló más de G.1.065 millones, según informe de la Contraloría General de la República (CGR).

Tras el cambio de gobierno, Ruiz Díaz fue comisionado a la Cámara de Diputados por solicitud del diputado Jatar “Oso” Fernández. Este lo asignó a la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico sin ser miembro.

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Sin embargo, su vinculación con supuestas filtraciones de datos a procesados en el marco de “A Ultranza” generó polémicas. A través de su abogado, Ruiz Díaz negó estas acusaciones, aunque los chats incluidos en la investigación mencionaban a la Dirección de Inteligencia Técnica (DIT) de la Senad.

Por otra parte, el 28 de abril de 2021, el entonces director general Mauro Ruiz Diaz, solicitó a la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico la apertura de una investigación bajo la denominación de “Pavo Real”, con base a datos compartidos por la Policía Federal de Brasil.

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En el escrito de pedido, Ruiz Diaz obvió el nombre del entonces diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes, y solo citó al abogado Adrián Brizuela, pese a que en los chats que mantuvieron Brizuela y el hijo de Pavão, Luan Pavão Nacimento, el 28 de mayo de 2020, ya había sido mencionado Lalo Gomes, como comprador de la estancia Negla Poty, de Pavão.

Por esa razón es que, la operación Pavo Real Py se dividió en dos fases, la primera persiguió a los testaferros directos de Jarvis Chimenes Pavão en Paraguay, y la segunda a otros, entre ellos el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo, Alexandre Rodrigues Gomes, también como colaboradores.