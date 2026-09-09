Anne Applebaum visita Caracas y se reúne con abogado de oposición en arresto domiciliario

"Hoy tuve el honor de recibir en mi cautiverio a Anne Applebaum", escribió Rocha en la red social X, donde compartió una foto con la ganadora de un premio Pulitzer, a quien describió como "una de las voces más respetadas y una incansable luchadora intelectual en la defensa de la democracia liberal y el desmantelamiento de las narrativas autoritarias que socavan las repúblicas modernas".

El también asesor jurídico de la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado expresó que Applebaum, tanto "en su obra escrita como en sus conferencias, ha demostrado una capacidad única y brillante para conectar los horrores de los totalitarismos históricos con las sutiles y sofisticadas amenazas que sufren las libertades humanas en la actualidad".

"En mis recientes noches más oscuras, ella -sin saberlo- fue, junto a la poesía de (Rafael) Cadenas, un faro de luz que me ayudó a no perderme. Hoy celebro la vida y la fortuna de este encuentro, dando infinitas gracias a Dios por haberme permitido conocerla", agregó Rocha, un preso político que salió de la cárcel a su casa el pasado 8 de febrero, tras 18 meses en prisión.

De momento, Applebaum no ha hecho en su cuenta de X ni en la de Instagram alguna publicación sobre su visita a Venezuela, de la que se desconoce el motivo.

El día anterior, la historiadora expresó en X que la "nueva política exterior estadounidense" consiste en "negociaciones no por la paz, no para construir alianzas, no para promover la democracia o el estado de derecho, sino para beneficiar a empresas vinculadas a la administración".

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Justamente EE.UU. ha trabajado de forma estrecha con el Gobierno venezolano, encabezado por la chavista Delcy Rodríguez, luego de que tropas del país norteamericano capturaran a Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas.

Desde entonces, Washington ha impulsado un plan de tres fases (estabilización, recuperación y transición) en Venezuela y trabajado con las autoridades interinas de Caracas para abrir el sector petrolero, entre otros, a la inversión extranjera, en beneficio, especialmente, de EE.UU.