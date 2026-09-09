Asesinado un clérigo en Irán por “grupos separatistas kurdos”

El asesinato fue “un acto terrorista y brutal perpetrado por grupos separatistas” respaldados por Estados Unidos e Israel que ha causado “profunda tristeza y pesar entre todo el clero y la población de la provincia de Azerbaiyán Occidental (noroeste de Irán)”, según un comunicado del ente militar.

De acuerdo con la Guardia Revolucionaria el suceso fue “un intento desesperado de crear divisiones y discordia entre los musulmanes, destruir la unidad entre chiíes y suníes”, las dos ramas principales del islam.

Irán es un país mayoritariamente chií, donde esta rama del islam constituye la religión oficial del Estado y los suníes representan, según estimaciones del Gobierno iraní, entre el 5 y el 10 % de la población, que ronda los 90 millones de habitantes.

Según el comunicado, Mohammad Nezhati, además de ser el imán de la oración del viernes de Piranshahr, fronteriza con Irak, fue un destacado miembro de la milicia Basiji, subordinada a la Guardia Revolucionaria.

El incidente ocurrió tres días después de que las autoridades informaran de la muerte de dos miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que se encontraban en un vehículo que transportaba alimentos y equipos logísticos para miembros de la milicia Basij, en la conflictiva provincia de Sistán y Baluchistán, en el sureste del país.

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Desde el comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero, las autoridades iraníes han detenido a miles de personas a las que acusan de ser "espías" y "traidores a la patria", en medio del refuerzo de las medidas de seguridad y de la intensificación de la persecución contra grupos opositores y participantes en las protestas de enero.