Asesinan a tiros a excandidata de municipio del estado mexicano de Oaxaca

Navarrete Arriola, excandidata del Partido verde Ecologista de México (PVEM) fue atacada a tiros en el citado municipio cuando se encontraba en una fiesta patronal en Paso Guayabo donde un hombres armados llegó y disparo contra la mujer, en el ataque mataron a otros dos hombres.

Según medios locales, la mujer representaría al derechista Partido Acción Nacional (PAN) en el proceso electoral local ordinario 2026-2027 en Oaxaca que inició el lunes 7 de septiembre de 2026, y cuya votación será 6 de junio de 2027.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que inició las investigaciones, a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo de Tehuantepec, esto tras una agresión con arma de fuego registrada en la agencia municipal de Paso Guayabo, perteneciente al municipio de Matías Romero.

Los hechos, precisó la FGEO, ocurrieron en el domo de la citada agencia municipal y en el lugar perdió la vida una mujer identificada con las iniciales A.N.A., que medio locales identificaron como Amy Navarrete Arriola, así como dos hombres, uno de ellos identificado con las iniciales F.M.M., mientras que la tercera víctima masculina, hasta el momento, no ha sido identificada.

De acuerdo con los datos preliminares, "un individuo habría realizado las detonaciones de manera directa contra las víctimas", indicó la Fiscalía.

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Ante ello, agentes la institución acudieron al lugar analizar y procesar la escena del crimen, cumplir con el levantamiento de los cuerpos y recabar los primeros indicios para uscar esclarecer el caso y dar con el responsable.