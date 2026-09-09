Barómetro OMC: el comercio global sigue en expansión pese a las tensiones, gracias a la IA

El Barómetro del Comercio de Mercancías, que por encima de 100 puntos indica expansión, se situó en 102 puntos, incluso por encima de la anterior medición de junio (101,7).

"El efecto negativo del conflicto en Oriente Medio sigue parcialmente compensado por la fuerte demanda de componentes electrónicos y otros productos relacionados con la inversión en inteligencia artificial", analizó este miércoles la OMC.

El barómetro se realiza elaborando la media de seis subíndices, que también indican expansión si se sitúan por encima de 100 puntos, algo que en esta ocasión se dio en cinco de ellos, con excepción del relativo al transporte marítimo de carga (99,6).

Se situaron en tendencia expansiva los subíndices de órdenes de exportación (103,5), producción y venta de automóviles (101,5), transporte aéreo de carga (102,8), intercambio de componentes electrónicos (104,9) y materias primas (102,6).

Entre la segunda mitad de 2022 y la de 2024 el indicador siempre se situó por debajo de los 100 puntos o bien superando ese umbral por escasas décimas, evidenciando incertidumbre en la economía mundial a causa de las tensiones geopolíticas por conflictos como los de Ucrania o Gaza.