Bolivia coordina con la OEA una misión civil de policías para prevenir conflictos

La comitiva del organismo hemisférico está liderada por el director del Departamento de Seguridad Pública de la OEA, Steven Griner, y el jefe de la Sección de Seguridad y Justicia, Cristian Taboada, y se reunió con el ministro boliviano de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.

También formó parte un representante de la Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial (Redpol).

Oviedo indicó que está pensado que la misión civil de policías pueda ayudar en el "establecimiento y mantenimiento de las garantías ciudadanas y la convivencia pacífica" mediante el asesoramiento y acompañamiento a la Policía de Bolivia.

Por su parte, Griner mencionó que este primer acercamiento con las autoridades bolivianas busca "recoger las expectativas" planteadas al secretario general de la OEA, Albert Ramdin, con la intención de que el organismo despliegue una misión civil en Bolivia.

Griner apuntó que, aunque la misión todavía está en fase de diseño, se prevé que se desplieguen policías "pero sin armas, sin uniformes".

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Durante siete semanas, entre mayo y junio, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, sobre todo en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo también de grupos afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019), para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, además de pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares.

El ministro explicó a los medios que la tarea de observación se da a partir del informe que presentó la semana pasada una comisión de la OEA, tras la visita que realizó a las ciudades bolivianas de La Paz y Santa Cruz de la Sierra los días 29 y 30 de julio.

En esa ocasión, el organismo llamó a un "diálogo más amplio posible entre el Gobierno y todos los sectores de la sociedad boliviana" con el objetivo de superar la polarización y evitar nuevos conflictos.

Después de lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el pasado 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, medida que tiene una vigencia de 90 días.

Algunas autoridades del Ejecutivo de Paz abrieron la posibilidad de que el estado de excepción se amplíe ante el anuncio de nuevas protestas por parte de algunas organizaciones sociales.