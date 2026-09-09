Bolivia recibe a expertos de la OPS para analizar avances en la respuesta al sarampión

El objetivo de la comisión "es analizar y verificar los avances en la respuesta al brote de sarampión y fortalecer la hoja de ruta para la interrupción de la transmisión del virus" en el país, según una nota de prensa.

El trabajo se realizará desde este miércoles hasta el viernes en las regiones de Santa Cruz (este) y La Paz, donde los expertos trabajarán con las autoridades bolivianas de salud.

También se revisará "el perfil sociodemográfico de las áreas donde se sostiene la transmisión", y "se evaluarán los indicadores clave de vigilancia epidemiológica, laboratorio, coberturas de vacunación y la disponibilidad de vacunas".

Además, el trabajo se concentrará en evaluar la situación nacional, "las acciones de respuesta implementadas" por el Gobierno boliviano.

En Bolivia, se han confirmado 668 casos de sarampión de abril a junio de 2025, el 79% de los casos se sitúan entre menores de un año hasta jóvenes de 19 años, según datos del Ministerio de Salud.

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La región oriental de Santa Cruz es la más afectada, seguida de La Paz y el departamento central de Cochabamba. La región amazónica de Beni se había declarado en alerta por el surgimiento de brotes epidémicos en su territorio.

El Gobierno boliviano destaca que la vacuna contra el sarampión "es segura y salva vidas", pero no recomienda vacunar "a mujeres embarazadas, personas con el sistema inmunitario gravemente debilitado y quienes hayan tenido reacciones alérgicas graves a dosis previas".

El Ministerio de Salud pidió a la población a continuar con las medidas necesarias para prevenir el contagio y la propagación del sarampión en territorio nacional y solicitó a los padres que refuercen la vacunación de sus hijos "desde los seis meses de edad hasta jóvenes de 19 años".