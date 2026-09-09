Bolivia reporta el aumento de las detenciones de extranjeros en operativos antidroga

El titular de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, dijo a los medios que los resultados en los trabajos de "interdicción" de las fuerzas antidrogas se contraponen a las cifras que el martes publicó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que reflejan un incremento de los cultivos de hoja de coca, que pasaron de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 en 2025.

Oviedo mencionó que en el último tiempo "se ha desbaratado una gran cantidad de laboratorios (de producción de cocaína)" y que "hay muchas detenciones de ciudadanos extranjeros colombianos, brasileños y paraguayos", además de "mucho" decomiso de sustancias controladas, aunque no precisó cantidades.

El ministro informó que en los últimos meses se confiscaron "más de 80 avionetas" que dieron positivo a los exámenes de microaspirado y que "efectivamente" trasladaban cocaína al exterior.

Asimismo, señaló que "lo más preocupante" es el decomiso de "armas de grueso calibre", pero que, con todo, la Policía de Bolivia está avanzando en una fase de "reinstitucionalización".

El martes, el director de operaciones de la Unodc, Bo Mathiasen, dijo a los medios locales en Bolivia que "hay mafias y conexiones con crimen organizado transnacional" que operan en Bolivia.

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Además, señaló que dichas organizaciones no solamente se dedican al narcotráfico, sino también a la trata de personas y la minería ilegal de oro, actividades en las que "están haciendo lavado de activos".

En declaraciones a la red boliviana de televisión UNO, Mathiasen dijo que "una gran cantidad de (hojas de) coca que se produce en Bolivia" y que gran parte de eso se transforma en cocaína dirigida a los mercados internacionales.

El Ministerio de Gobierno presentó en la víspera su "Política Antidroga 2026-2030" que busca reducir los cultivos excedentarios de hoja de coca con base en los ejes de seguridad ciudadana, salud pública y desarrollo integral, con una estrategia que combina la reducción de la oferta y la demanda de drogas.

El plan contará con una financiación de 492 millones de dólares para los próximos cinco años, de los que el 56,3 % procederá de la cooperación internacional y el resto será aportado por el Estado boliviano.

La nueva estrategia es la primera política antidroga presentada por un Gobierno boliviano ajeno al Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernó el país durante casi dos décadas, primero con Evo Morales (2006-2019) y después con Luis Arce (2020-2025).

Desde la llegada al poder del presidente boliviano, Rodrigo Paz, en noviembre de 2025, Bolivia ha buscado reforzar su cooperación internacional y establecer nuevos mecanismos de coordinación regional frente al crimen organizado y el narcotráfico.