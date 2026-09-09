Bono del Tesoro de EE.UU. alcanza máximo desde 2023 pese a recompra impulsada por Trump

A las 14:50 hora local (18:50 GMT), el rendimiento del bono a 10 años sumaba 3,7 puntos básicos, hasta el 4,841 %. Este es el nivel más alto no visto desde noviembre de 2023, cuando el bono llegó a tocar un máximo del 4,935 %.

El bono a 10 años se usa como principal referencia en el coste de los préstamos y las hipotecas, entre otros activos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que el valor de la recompra para intentar estabilizar el mercado de los bonos ascendía a los 6.000 millones de dólares, el triple de lo habitual.

La medida se interpreta como un intento de contener los rendimientos de los bonos del Tesoro, que han alcanzado en las últimas semanas máximos no vistos desde antes de la crisis financiera global de 2008.

Por su parte, el rendimiento del bono a 2 años ganaba 2,9 puntos básico, hasta el 4,427 % y el título a 30 años avanzaba 2 puntos básicos hasta el 5,284 %.

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El rendimiento sube ante la falta de interés por parte de los inversores en la compra de los bonos.

La operación de recompra del Tesoro se ejecutará este jueves, día en el que hay agendada también una subasta de bonos del Tesoro estadounidense a 30 años.