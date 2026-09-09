Colonias israelíes en Cisjordania: el boicot golpea a dátiles y alimentos frescos

Tras la abrupta respuesta israelí, que tomó a Reino Unido como chivo expiatorio y anunció el cierre de su consulado en Jerusalén, varios de ellos (Suecia, Dinamarca y Finlandia) dijeron este miércoles al diario israelí Haaretz que sólo aplicarían las medidas si van ligadas a una decisión de la UE.

Otros como Reino Unido, Francia y Canadá ya advirtieron el martes de que las ejecutarían a nivel nacional. España prohibió la importación de productos de las colonias en septiembre de 2025.

"La UE es el principal socio comercial de Israel, ya que en 2025 representó el 31,7 % del comercio total de mercancías de Israel con el resto del mundo", explica la web de la Comisión Europea.

Apenas el 5 % de esa cifra proviene de los asentamientos con los que Israel ocupa ilegalmente territorio en Cisjordania, según cifras de la Asociación de Fabricantes de Israel citadas por Haaretz.

Según un portavoz del Ministerio de Economía israelí consultado por EFE, unas cuantas decenas de empresas israelíes exportan productos de colonias a otros países, que son mayoritariamente alimentos frescos, dátiles, ensaladas envasadas y productos de riego.

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Los colonos israelíes cuentan con extensas plantaciones frutales en el valle del Jordán (de donde sale uno de los principales productos a exportar, el dátil), pero también con campos de viñas y bodegas en otros puntos del enclave palestino o con parques industriales, entre otros.

Según un estudio de la ONG israelí WhoProfits ("¿Quién se beneficia?", en inglés) y el grupo belga CIDSE, unas 45 empresas que producen en asentamientos exportan a la Unión Europea.

De ellas, 11 se dedican a los productos agrícolas, aunque en el grupo también hay compañías dedicadas a alimentación y bebidas, la construcción, las aguas residuales y los plásticos, además de un importante número de bodegas.

Algunos de los exportadores más conocidos, que colocan sus dátiles en los supermercados europeos, son Hadiklaim, Field Produce Marketing Ltd., o Agrexco Carmel, que obtienen sus productos del valle del Jordán, en la frontera este de Cisjordania.

Estos productos se exportan a la UE bajo un régimen distinto de los que se producen en territorio israelí, ya que no entran en el tratado de comercio entre los países europeos e Israel, y pagan por tanto más aranceles. Por ello, la UE exige que Israel los etiquete de manera que se sepa que no provienen territorio israelí.

En el caso del Reino Unido, el ministro Ed Miliband anunció la prohibición de importación de bienes desde los asentamientos -medida ya aplicada por España- y fue más allá con sanciones a las empresas británicas que presten servicios para la expansión de los asentamientos, como constructoras.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU señalaba a tres empresas británicas en una lista de junio de 2023 sobre compañías que tenían actividades vinculadas a los asentamientos israelíes. Una de ellas gestionaba alojamientos turísticos en las colonias y anunció que dejaría de hacerlo, y las otras dos están relacionadas con la construcción.

Por el momento, Reino Unido no ha ofrecido ningún dato concreto de qué empresas resultarán afectadas ni de cuánto dinero suponen las importaciones desde los asentamientos, pero sí ha dejado claro que la medida no se aplicará hasta dentro de 6 a 9 meses.