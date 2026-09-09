Cuatro muertos, entre ellos un menor, en los ataques ucranianos en el sur de Rusia

"La pasada noche nuestros militares repelieron un masivo ataque de drones enemigos contra la región. El principal golpe fue contra Novorossíisk. Lamentablemente murieron cuatro personas, incluyendo un menor de edad", escribió en Telegram el gobernador local, Veniamín Kondrátiev.

Además, señaló que otras 29 personas resultaron heridas.

"Tres de ellas están en estado grave. Ahora todos reciben atención médica. En caso de necesidad estamos dispuestos a trasladarlos a nuestros centros médicos regionales", añadió.

Kondrátiev denunció que "el enemigo ataca exclusivamente objetivos civiles".

"Se reportaron daños en tres casas particulares y cinco edificios de viviendas, también sufrió daños un templo ortodoxo y una guardería".

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Según el canal independiente ruso Astra, en el puerto de Novorossíisk se incendió una terminal de carga de aceite combustible, una información no confirmada por las autoridades.

El canal independiente ruso DPB, especializado en partes de guerra, señaló que uno de los edificios dañados ya había sufrido por impacto de otro dron ucraniano en noviembre de 2025, apenas un par de pisos más arriba.

El Ministerio de Defensa ruso informó que durante la pasada noche las defensas antiaéreas "interceptaron y derribaron 596 drones ucranianos de ala fija" sobre once regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar Negro.