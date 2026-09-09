"El régimen criminal de Kiev ha atacado por primera vez la parte ártica del distrito federal de los Urales. Un incendio se desató en una planta de combustible y energía en el distrito autónomo de Yamalo-Nenets como consecuencia de la caída de restos de un dron", escribió en redes sociales Artiom Zhoga, representante del Kremlin en los Urales.

Agregó que el incidente no ha causado víctimas y que el personal de la planta fue evacuado.

También el gobernador local, Dmitri Artiujov, confirmó el ataque enemigo contra una instalación en la localidad de Novi Urengói, que fue repelido, pero causó un incendio.

La región septentrional rusa de Yamalo-Nénets es el punto de origen del gasoducto Fuerza de Siberia 2, que conectará los yacimientos siberianos con China a través del territorio de Mongolia.