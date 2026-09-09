EE.UU. fija el comercio e inversión como prioridades de su política en África subsahariana

“Durante demasiado tiempo, la política de EE.UU. hacia África significó ayuda y dependencia, compromisos sin fin que no pedían nada a nadie. Ya no más”, afirmó Garcia en el foro empresarial, donde reveló que Washington ha cerrado transacciones por 28.200 millones de dólares en la región subsahariana en medio de la competencia geopolítica con China por los minerales críticos.

En este contexto, el funcionario enfatizó el respaldo de la Administración de Donald Trump al procesamiento local de materias primas frente al modelo extractivista.

“Las empresas estadounidenses no están aquí para extraer y enviar. Eso no es una asociación; es extracción. Rechazamos ese modelo", sentenció sobre la estrategia para recursos estratégicos y tierras raras, como los yacimientos kenianos de Mrima Hill.

En este sentido, Garcia anunció que Estados Unidos apoyará a Kenia para desarrollar una industria de procesamiento local de minerales críticos y respaldará la normativa del Gobierno keniano que exige transformar las materias primas dentro del país antes de su exportación.

“Queremos que el procesamiento se haga aquí mismo, en el terreno en Kenia, no a miles de kilómetros de distancia. Mantienen el valor aquí, crean empleos kenianos y construyen un verdadero centro de procesamiento regional”, indicó.

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Por su parte, el presidente de Kenia, William Ruto, llamó a las corporaciones estadounidenses a aprovechar la posición del país para proyectar sus operaciones hacia la Comunidad de África Oriental (EAC), el Mercado Común para África Oriental y Meridional (COMESA) y el Área de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA).

“Kenia ofrece a los inversores acceso no solo a nuestro mercado nacional, sino también a más de 300 millones de personas en la EAC, 700 millones en la región de la COMESA y un mercado a escala continental de 1.400 millones de personas a través del AfCFTA”, afirmó Ruto en su cuenta de X, tras encabezar la cumbre de AmCham.

En el marco de su gira africana, el secretario estadounidense también se reunió esta semana con el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, donde mostraron su compromiso de fortalecer la cooperación en materia de infraestructura, inversiones y comercio entre EE.UU. y África.

Además, se entrevisto el pasado 4 de septiembre con ministros etíopes para reforzar los lazos comerciales de EE.UU. con el país africano, tras haber asistido el 30 de agosto en Zambia a la toma de posesión del presidente Hakainde Hichilema.