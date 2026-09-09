El BCE subirá los tipos de interés para detener la inflación, en máximos de casi tres años

Los mercados y analistas coinciden en este pronóstico pero difieren sobre si el BCE volverá a subir el precio del dinero este año.

El BCE, que se reúne esta vez en Berlín, subió las tasas de interés el pasado mes de junio, por primera vez desde septiembre de 2023, y en julio prefirió esperar hasta tener más datos económicos.

La segunda subida este año situará los tipos de interés en el máximo del rango que el BCE considera como neutral, es decir un nivel que ni impide ni impulsa el crecimiento económico.

La entidad también publicará sus nuevas proyecciones macroeconómicas de inflación y crecimiento, en las que los economistas del BCE probablemente preverán una inflación y crecimiento más elevados.

En junio previeron un crecimiento del 0,8 % en 2026, del 1,2 % en 2027 y del 1,5 % en 2028 con una inflación del 3 %, del 2,3 % y del 2 % respectivamente.

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La reciente escalada de la tensión bélica en el estrecho de Ormuz eleva los precios energéticos, con el barril de Brent de nuevo en los 100 dólares y el precio del gas en máximos desde 2023.

De momento, las presiones inflacionistas proceden principalmente de la energía y el BCE no ve efectos de segunda ronda, es decir que la subida de los precios de la energía se hayan traspasado a los salarios y otros precios.

La economía de la zona del euro creció un 0,6 % en el segundo trimestre con respecto al trimestre anterior y un 1,2 % interanual, a pesar de las tensiones geopolíticas.

El BCE se reúne en Berlín bajo los auspicios del Bundesbank, el banco central de Alemania, por primera vez desde octubre de 2011, cuando presidía la entidad el francés Jean-Claude Trichet.

Un mes después el italiano Mario Draghi inició un ciclo de bajadas y llevó los tipos de interés hasta el -0,50 %.