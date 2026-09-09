El brent sube más del 1 % y se aproxima a los 100 dólares tras aumentar la tensión en Irán

A las 07.00 horas de este miércoles (05.00 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, avanza el 1,21 %, hasta los 99,10 dólares, su nivel más alto desde finales de julio, cuando llegó a superar el nivel de los 100 dólares.

Durante esta madrugada, minutos después de las 05.00 horas (03.00 GMT), el precio del petróleo ha llegado a tocar un máximo en los 99,68 dólares.

El brent encadena cuatro sesiones al alza ante la escalada de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán y los temores del mercado ante posibles interrupciones en el suministro de crudo de Oriente Medio.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber atacado en la madrugada de este miércoles dos buques de guerra estadounidenses y bases de Washington en Jordania, junto a una decena de barcos que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz.

Y ello, como represalia a los ataques de la Casa Blanca contra petroleros iraníes horas antes.

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En este sentido, el Comando Central del ejército de EE. UU. aseguró haber destruido cinco embarcaciones vinculadas, según ellos, al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), como respuesta a los ataques previos de Teherán contra un buque de guerra estadounidense.