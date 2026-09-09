El 'carnaval' de Trump: republicanos celebran convención nacional a meses de las 'midterm'

Tradicionalmente, las convenciones nacionales de los partidos se celebran durante años de elecciones presidenciales y sirven para proclamar formalmente a su candidato a la Casa Blanca.

Sin embargo, Trump, líder de facto del Partido Republicano, impulsó la celebración de esta convención previa a las legislativas, la primera de este tipo en la historia de la formación conservadora. En ella no se elegirán candidatos ni se aprobará una plataforma política, como ocurre en los encuentros presidenciales.

El evento, que se celebra en el American Airlines Center de Dallas, estará enfocado en promover algunas de las principales políticas del Gobierno de Trump, entre ellas su ofensiva migratoria, los recortes de impuestos y sus iniciativas de salud.

Además de Trump, en el evento participarán también el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Tesoro, Scott Bessent, y el fiscal general, Todd Blanche.

El presidente del Comité Nacional Republicano (RNC, en inglés), Joe Gruters, la organización que supervisa el partido, apodó incluso la convención como "Trumpapalooza", que se traduce como un "carnaval" o "festival" de Trump.

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El encuentro se da mientras la popularidad del mandatario sigue cayendo, con una impopular guerra en Irán en su séptimo mes (que ahora la Casa Blanca quiere rebajar a categoría de "conflicto") y una crisis en el costo de vida, con casi la mitad de los estadounidenses asegurando que no ganan lo suficiente para cubrir sus gastos básicos, según un informe publicado a finales de mayo por el Brookings Institution.

Ante unas apretadas elecciones de medio término, en las que las encuestas proyectan una victoria demócrata para el control de la Cámara Baja y una apretada contienda por el Senado, algunos candidatos republicanos, especialmente aquellos que concurren a las contiendas más reñidas, han expresado reservas sobre la convención.

Más de 70 candidatos y políticos republicanos indicaron en una encuesta anónima al portal Politico publicada la semana pasada que no viajarán a Dallas o que estaban indecisos.

Para los republicanos que buscan ser elegidos en distritos que no votan tradicionalmente por republicanos, asociarse aún más a la figura de Trump podría alejar a los votantes indecisos o independientes, según explicó a EFE Mark Jones, politólogo de la Universidad Rice.

"El presidente es impopular entre la mayoría de los votantes, y por lo tanto eso le dará a los demócratas la oportunidad de vincular aún más a su rival republicano con Donald Trump. Lo cual, en un distrito o estado competitivo, no es algo positivo", explicó el experto.

Entre las ausencias están algunos candidatos que esperan reelegirse en distritos muy competitivos en estas elecciones, como la congresista María Elvira Salazar, de Florida, el legislador Juan Ciscomani de Arizona o la senadora Susan Collins de Maine.

Sin embargo, la vida del partido republicano está tan estrechamente ligada a la figura de Trump que, si el presidente propone celebrar una convención como esta, no hay otra opción, señaló Matthew Wilson, profesor de la Southern Methodist University.

"Hoy en día, los republicanos no pueden tener un evento (de este tipo) sin Donald Trump (...) y si el quiere hacer algo, se hará", dijo el analista.

El partido y Trump buscan con esta convención atraer la atención mediática -algo que, para Wilson, ya consiguieron- y atraer a las urnas en las 'midterms' a los votantes que impulsaron al mandatario a la Presidencia en 2024: personas que usualmente no participan en las elecciones pero que se sintieron seducidas por las propuestas del mandatario.

Esto para contrarrestar el impulso de los demócratas, que han logrado motivar a sus bases para salir a votar en las legislativas como un reférendum a la agenda del presidente.

"La idea es animar a estas personas que son menos activas políticamente a ir a los puestos de votación y apoyar a otros candidatos en nombre de Trump", señaló Wilson.

La convención tendrá lugar en el American Airlines Center, en el centro de Dallas, hasta el jueves en la noche, día en el que también se hará homenaje al fallecido y polémico activista ultraconservador Charlie Kirk, en el aniversario de su asesinato.