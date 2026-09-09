'El Círculo', el nuevo thriller mexicano basado en 'Los Corruptores', llegará a Netflix

El primer tráiler de la serie, publicado este miércoles, devela a Zuria Vega ('Pecados inconfesables'), Michel Brown ('Pasión de gavilanes'), Raúl Briones ('La cocina') y Osvaldo Benavides ('Soy tu fan') como los protagonistas de este thriller, ambientado en un México corrompido por el poder y la impunidad del crimen.

Según el comunicado compartido por Netflix, la trama se centrará en contar la amistad que une a los protagonistas, la cual se verá afectada por la filtración de un video.

"Un video filtrado arrastra a cuatro amigos de toda la vida a una red de chantajes y peligro inminente, que expone sus secretos más profundos, ambiciones y miedos", señaló el texto sobre esta producción que será distribuida en 190 países.

Lo anterior desatará el sentido del título de la serie, porque los cuatro amigos descubrirán, entre giros inesperados, que mientras más cerrado es el círculo, más oscuro es lo que esconde, y que "la lealtad que los une puede ser tan frágil como los secretos que guardan".

La dirección estará a cargo de Alejandro Lozano 'Patas', quien en 2004 destacó por la realización de 'Matando Cabos', un clásico del cine de culto en México, escrito además por los actores Tony Dalton y Kristoff Raczynski.

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En este caso, la serie 'El Círculo' está escrita por Lozano, Simona Horcha, Fanie Soto, Fernando Rovzar y Fabián Archondo, mientras que la producción está a cargo de Lemon Studios, encabezada por los hermanos Billy y Fernando Rovzar.

De acuerdo con la ficha técnica de la producción, Zepeda Patterson participará como consultor, aunque no aparece como parte del equipo de guion.

El autor de 'Los Corruptores' también se desempeña como periodista, por lo que su novela, además de ser un thriller político, es una crítica del México de 2013 marcado por la corrupción del gobierno entonces liderado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El elenco también estará conformado por intérpretes como el argentino Saúl Lisazo, la ecuatoriana María Elisa Camargo, los mexicanos Pamela Cortes, Andrés Revo y Alejandro Porter, entre otros.