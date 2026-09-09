El petróleo de Texas sube un 3,1 % tras una nueva escalada de la guerra en Oriente Medio

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos (EE.UU), sumaban 2,91 dólares respecto al cierre de este martes.

El precio del petróleo siguió al alza, camino de los 100 dólares el barril, mientras las tensiones y los ataques cruzados entre Washington y Teherán no cesan.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este miércoles que sus fuerzas atacaron dos buques estadounidenses, ocho petroleros y una decena de embarcaciones en el estrecho de Ormuz, así como una base estadounidense en Jordania, en respuesta a los ataques de Estados Unidos contra cinco petroleros iraníes en el golfo Pérsico.

El Ministerio de Exteriores iraní condenó los ataques contra sus petroleros y defendió su "derecho inherente a la legítima defensa".

Sin embargo, el Comando Central de EE.UU. (Centom) negó que Teherán atacara dos destructores de su Marina en Oriente Medio.

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"Ningún buque de guerra de la Marina de EE.UU. ha sido atacado; todos los intentos de ataque de la Guardia Revolucionaria fallaron", aseguró el mando militar en un mensaje en X.

Por su parte, afirmó que las fuerzas estadounidenses "han destruido exitosamente 10 petroleros iraníes en solo la última semana".

"Estos buques formaban parte de una red clandestina multimillonaria que financia a la Guardia Revolucionaria, e Irán no puede defenderlos", añadió.