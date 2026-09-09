El petróleo de Texas sube un 3,3 % tras los últimos ataques entre EE.UU. e Irán

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 3,02 dólares respecto al cierre previo.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este miércoles que sus fuerzas atacaron dos buques estadounidenses, ocho petroleros y una decena de barcos en el estrecho de Ormuz, así como la base de Washington en Jordania.

Estos ataques de la República Islámica se produjeron después de que el Comando Central de EE.UU. asegurara haber destruido cinco embarcaciones vinculadas a la Guardia, en respuesta a los ataques previos de Teherán contra un buque de guerra estadounidense.

La tensión ha escalado en torno al estrecho de Ormuz en los últimos días con bombardeos estadounidenses contra territorio y buques iraníes y ataques de la nación persa en respuesta contra objetivos y barcos de EE.UU. en Oriente Medio.

El analista Tom Essaye apunta hoy en su informe diario Sevens Report que el conflicto entre ambos países "es el factor que más influye en los mercados", y destacó que la reanudación de los ataques recíprocos ha llevado a un incremento en los precios del crudo, que han contribuido a su vez a elevar los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo.

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No obstante, se muestra optimista y señala que "siguen exportándose grandes cantidades de petróleo a través de Ormuz", lo que está ayudando a limitar la subida de los precios.