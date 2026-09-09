El principal partido de la oposición de Japón se divide en sus formaciones fundadoras

Los miembros de dicha coalición, incluido el líder, Junya Ogawa, celebraron durante la jornada una reunión en la Dieta (Parlamento), donde explicaron los planes respecto de la escisión, después de que las conversaciones para una fusión más completa fracasaran en los últimos días, informó la agencia de noticias japonesa Kyodo.

Como parte del plan, se espera que los diputados de ambas formaciones políticas formen un grupo parlamentario en la Cámara de Representantes (Cámara Baja) en un intento por mantenerse como la mayor bancada de la oposición, según fuentes consultadas por el mencionado medio.

Si bien se espera que los dirigentes ultimen el plan en un encuentro posterior este mismo miércoles, se espera que los legisladores de Komeito regresen a su antiguo partido, mientras que el sector del PDC contempla la creación de uno nuevo, añadió Kyodo.

Esta alianza nació poco antes de los comicios generales de febrero de la unión del PDC -mayor fuerza opositora- y Komeito, formación minoritaria que mantuvo una coalición con el oficialista Partido Liberal Democrático (PLD) durante 26 años, hasta la llegada al poder de la primera ministra Sanae Takaichi a finales de 2025.

En las últimas elecciones, la alianza sufrió una histórica derrota al obtener 49 de los 645 escaños en disputa, menos de un tercio de los que ostentaban de forma conjunta los partidos de los que nació y la proporción más baja jamás obtenida por el PDC.