El puertorriqueño Heriberto Nieves marca hitos con muestra en Museo de América de Madrid

Así se anunció este miércoles durante la inauguración en la sede de la Compañía de Turismo de Puerto Rico de la muestra 'Desde el Origen', antesala del proyecto internacional que llegará el próximo noviembre al Museo de América de Madrid.

"'Desde el Origen' nace de la necesidad de regresar a la memoria, a la naturaleza y a los elementos que han formado mi identidad", afirmó el artista en un comunicado.

Nieves es escultor urbano y artista plástico de trayectoria internacional. Su obra ha estado presente en España, Francia, Finlandia, Colombia, República Dominicana, Estados Unidos, Corea del Sur y China.

Es el primer y único puertorriqueño reconocido como residente honorífico permanente de la Cité Internationale des Arts de París. También, ha recibido el Diploma de Honor de la Unesco y la Medalla de Plata Alfonso Caso de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Para Nieves, "llegar al Museo de América y abrir allí un espacio para el arte contemporáneo puertorriqueño representa un honor, pero también una responsabilidad con los artistas que vendrán después".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La muestra reúne 19 obras y ofrece una mirada amplia a distintas etapas de la trayectoria artística de Nieves. Incluye trabajos realizados entre 2010 y 2021, creados mediante la integración de acero negro, acero inoxidable, lienzo, pintura acrílica, hormigón, paneles y círculos de oro, hojas naturales y selladores poliméricos.

El diálogo entre materiales industriales y elementos orgánicos se convierte en un lenguaje visual mediante el cual Nieves explora la identidad, la familia, la memoria colectiva, el medioambiente y la relación entre el ser humano y la naturaleza.

El recorrido culmina con 'Péndulo Natural', una instalación de seis pies de diámetro creada con acero, carbón mineral, vegetación y luz LED.

La actividad en Puerto Rico incluye, además, el estreno del documental 'Regreso al Origen', una producción que recorre la trayectoria y el universo creativo del artista y que formará parte de la experiencia permanente de la exposición en Madrid.

Para Nieves, iniciar este recorrido desde Puerto Rico constituye un acto de memoria y pertenencia antes de presentar su obra ante el público europeo: "Es partir desde casa para llevar nuestra historia al mundo", subrayó.

La muestra se expondrá en Madrid entre el 22 de noviembre de 2026 y el 7 de marzo de 2027, coincidiendo en enero con la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en la que Puerto Rico será país socio.