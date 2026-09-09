Enviado de Trump ganó 107 millones de dólares con firma de cripto que fundaron juntos

La declaración financiera, divulgada este miércoles por medios locales, indicó que Witkoff, que también es enviado especial de Trump para la guerra de Ucrania, obtuvo 69 millones de dólares en efectivo y otros 38 millones en criptomonedas.

Los ingresos de uno de los principales asesores de Trump se triplicaron en 2025 respecto a 2024, impulsados por las acciones de World Liberty Financial, la empresa que gestiona junto con integrantes de la familia del presidente.

La Casa Blanca dijo a la cadena de noticias ABC que Witkoff se ha desvinculado por completo de World Liberty Financial y que sus actividades comerciales anteriores no guardan ninguna relación con sus esfuerzos por poner fin a conflictos en distintos puntos del globo en nombre del presidente.

World Liberty Financial fue fundada en 2024 por miembros de las familias Trump y Witkoff, y está dirigida actualmente por los hijos de ambos. El negocio ha generado críticas por los posibles conflictos de interés derivados de los vínculos entre la empresa y la Administración.

Las dudas planteadas por los potenciales conflictos de interés también se han centrado en las inversiones extranjeras recibidas por la compañía y en la participación de personas cercanas al presidente en un negocio que puede verse beneficiado por decisiones de su Gobierno.