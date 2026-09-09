Ex primer ministro Bayrou, ante un nuevo juicio por presunto desvío de fondos europeos

El juicio, que comienza este miércoles ante el Tribunal de Apelación de París, se prolongará aproximadamente un mes y examinará de nuevo la situación de todos los implicados, tanto los condenados como los absueltos en primera instancia, después de los recursos presentados por las defensas y la Fiscalía.

Bayrou será interrogado durante dos jornadas, el 24 y 25 de septiembre, mientras que la Fiscalía presentará sus requisitorias el 28 del mismo mes.

En febrero de 2024, un tribunal de París condenó a diez personas a penas de entre 10 y 18 meses de prisión exenta de cumplimiento, multas de entre 10.000 y 50.000 euros y dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, también con suspensión, entre ellas cinco antiguos eurodiputados del MoDem.

Los partidos MoDem y su precedente UDF también fueron condenados como personas jurídicas y recibieron multas de 100.000 y 300.000 euros, respectivamente.

Bayrou y otros dos acusados fueron absueltos por el beneficio de la duda. El tribunal consideró que era "muy probable" que Bayrou hubiera tenido conocimiento de que algunos asistentes parlamentarios no cumplían sus contratos para trabajar en el Parlamento Europeo, pero concluyó que no había pruebas suficientes para demostrar que hubiera autorizado esas prácticas.

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La investigación se remonta a una denuncia presentada por Sophie Montel, entonces eurodiputada del Frente Nacional, quien alertó a la Justicia de que varios partidos utilizaban las asignaciones del Parlamento Europeo para pagar a asistentes que trabajaban en realidad para sus respectivas formaciones políticas.

Los jueces de instrucción examinaron unos 130 contratos de asistentes parlamentarios vinculados a eurodiputados del MoDem entre 2005 y 2014. Según sus estimaciones, alrededor de una decena presentaban irregularidades totales o parciales, con un perjuicio para el Parlamento Europeo estimado en unos 300.000 euros.

Bayrou, que fue nombrado ministro de Justicia en el primer Gobierno de Édouard Philippe en mayo de 2017 (cuando llegó el presidente francés Emmanuel Macron al Elíseo), dimitió poco más de un mes después tras ser imputado en este caso.

El ex primer ministro, que ha descartado cualquier ambición presidencial en las elecciones de 2027, mantiene su defensa de primera instancia y sostiene que desconocía las prácticas irregulares atribuidas a algunos eurodiputados. También niega la existencia de un sistema organizado y habla de posibles negligencias.

El caso presenta similitudes con el proceso contra el partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN), en el que Marine Le Pen fue condenada en apelación en julio pasado a tres años de prisión de los cuales dos quedaron en suspenso y un año de cumplimiento efectivo mediante arresto domiciliario con brazalete electrónico.

Además, Le Pen fue condenada a 100.000 euros de multa y a 45 meses de inhabilitación electoral, de los cuales 30 meses quedaron en suspenso. Los 15 meses efectivos ya se consideraban cumplidos, por lo que la sentencia - que recurrió ante el Tribunal Supremo- le permite presentarse a las presidenciales de 2027.

Sin embargo, existen diferencias. En el caso del MoDem, el tribunal de primera instancia consideró que no había un "sistema" organizado, mientras que la Justicia calificó de "sistema industrializado" el mecanismo utilizado por el RN. Además, la acusación contra Le Pen se apoyó en correos electrónicos, mensajes y testimonios que en el caso de Bayrou no fueron considerados suficientes para demostrar su responsabilidad.

También difiere la cuantía: El perjuicio para el Parlamento Europeo fue estimado en unos 2,8 millones de euros en el caso del RN, frente a unos 300.000 euros en el del MoDem.