Exespía cuestiona que la cúpula de seguridad de Rabat desconociese entrada masiva en Ceuta

"¿Cómo puede dirigirse tanta gente hacia la frontera sin que ni el virrey ni el jefe de la policía sean informados?", se pregunta Hijaouy, de 53 años, quien fue hasta 2014 número dos de la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), el servicio de inteligencia exterior marroquí, y posteriormente ocupó otros puestos vinculados a los servicios de seguridad y al entorno del rey Mohamed VI.

El exespía señaló directamente al jefe de la policía y la seguridad marroquí, Abdellatif Hammouchi, y a Fouad Ali El Himma, estrecho colaborador de Mohamed VI y conocido como 'el virrey', como dos de los responsables que, a su juicio, habrían tenido conocimiento de la operación, según información de la que asegura disponer. Según Le Canard, las sospechas del Hijaouy apuntan a que la habrían incluso orquestado.

Por otra parte, Hijaouy afirmó que Marruecos utilizó el programa espía Pegasus contra dirigentes políticos y periodistas, en línea con investigaciones anteriores de Amnistía Internacional y el consorcio Forbidden Stories.

Entre los objetivos mencionados por Hijaouy en esas investigaciones figuraron el presidente francés Emmanuel Macron, el ex primer ministro francés Édouard Philippe (candidato al Elíseo en 2027) y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Según Hijaouy, técnicos de la empresa israelí NSO Group, desarrolladora de Pegasus, presentaron el programa a Hammouchi en Rabat en febrero de 2017. El responsable de seguridad habría pedido probarlo en su propio teléfono antes de utilizarlo posteriormente contra otros objetivos, según el exespía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Actualmente se encuentra fuera de Marruecos por motivos de seguridad, según el rotativo, que asegura haberse entrevistado con él en un país extranjero donde se oculta.