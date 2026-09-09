Expertos en salud ven en el 'snus' sueco una alternativa al tabaco convencional en México

El 'snus' es un producto de tabaco húmedo de origen sueco que se consume por vía oral colocándose en bolsas de tela porosas entre el labio superior y la encía, lo que permite la absorción de nicotina a través de la mucosa sin necesidad de combustión ni generación de humo.

Este miércoles, durante la presentación del estudio 'Tabaco en México, un problema sin solución', el presidente de la Red México Sin Tabaco, Jesús Felipe González Roldán, subrayó que la mejor decisión de salud pública es no iniciar la adicción a ningún producto que contenga nicotina o tabaco, antes de advertir que el país registra unas 81.000 muertes anuales por consumo de cigarrillos.

Ante este panorama, el portavoz de la Asociación Nacional de Usuarios de Snus de Suecia, Samuel Lundell, sugirió que la experiencia del país nórdico con esta bolsa de tabaco oral libre de humo puede ofrecer una ruta útil para que México reduzca los estragos del cigarro tradicional.

Lundell destacó que Suecia mantiene la tasa de cáncer de pulmón más baja de Europa gracias a que los propios consumidores migraron de forma voluntaria hacia este producto de absorción bucal sin combustión, sin embargo, en declaraciones a EFE, advirtió de que el consumo de 'snus' está ligado a cardiopatías y no es recomendable en embarazadas, diabéticos o personas con un historial de afecciones al corazón.

Los ponentes recordaron que el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) contempla a las nuevas alternativas de consumo como un reto prioritario para las políticas públicas globales de prevención en jóvenes.

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González Roldán detalló que en la nación mexicana existen unos 15 millones de fumadores, de los cuales una tercera parte morirá de forma prematura a causa de esta adicción, además de señalar que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se ha posicionado como la séptima causa de muerte en mujeres.

Pese a que el vapeo fue prohibido en México, González Roldán denunció que el número de usuarios se ha triplicado hasta alcanzar los 5 millones de personas, lo que para el experto demuestra que la legislación actual "resulta obsoleta" en un contexto en el que se registra una evasión fiscal de aproximadamente 530 millones de dólares por comercio informal de productos para fumar al año.

Por su parte, la investigadora Priscilla Callahan-Lyon coincidió en que el objetivo principal debe ser la abstención total, aunque sostuvo que existe desinformación generalizada al aclarar que las alternativas no combustibles no son más nocivas que los cigarrillos convencionales.

“Hay mucha publicidad mala de los cigarrillos electrónicos y hay mucha gente que cree que son peores que los cigarrillos normales y eso definitivamente no es verdad” afirmó la investigadora.

El foro concluyó con un llamado urgente al Gobierno mexicano para actualizar el marco normativo ante una crisis que no solo satura el sistema de salud pública, sino que continúa afectando gravemente a la población adolescente del país.