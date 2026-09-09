Farmacias privadas en Cuba deberán importar medicamentos a través de empresas estatales

“Se trata de una actividad nueva, mediante la cual las formas de gestión no estatal podrán administrar farmacias comunitarias, prestar servicios farmacéuticos y comercializar medicamentos y otros productos para la salud”, informó Cristina Lara, directora nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Lara puntualizó que “todas las importaciones tienen que transitar a través de dos empresas estatales: Medicuba, perteneciente al Minsap, y Farmacuba, de la industria farmacéutica".

“Ambas importadoras han preparado servicios para acompañar a las nuevas formas de gestión en los diferentes pasos del proceso, incluida la identificación de proveedores y los procedimientos asociados a la importación”, remarcó.

Indicó, además, que se han puesto "a disposición de las empresas privadas la comercializadora Emcomed", de la industria farmacéutica y que cuenta con "su licencia sanitaria, almacenes, transporte y personal".

“La comercialización de medicamentos requiere un tratamiento particular debido a su incidencia directa en la salud de las personas”, señaló la directiva cubana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La directiva cubana indicó que entre los requisitos para esta actividad se encuentran, además, que “todo medicamento que se comercialice deberá estar registrado por la autoridad reguladora cubana" y para ello se prevé “utilizar inicialmente el registro sanitario temporal, con una vigencia de dos años”.

De esta forma, dijo, será posible “evaluar el comportamiento del producto y posteriormente determinar si se solicita su registro definitivo”.

Hasta la fecha ninguna farmacia privada ha comenzado a prestar servicios en la isla de manera oficial.

Lara informó que se evalúan unos 36 proyectos, de los cuales tres están “en proceso de constitución y otras 14 poseen el “aval para continuar los trámites correspondientes”, sin especificar la fecha del inicio de sus actividades.

Puntualizó que los establecimientos que se autoricen “deberán cumplir los requisitos para el almacenamiento y expendio de medicamentos, así como poseer “personal profesional encargado y responsable de la actividad técnica.”

Sobre el arrendamiento de los locales estatales dedicados a esa actividad, señaló que “no está previsto” su traspaso a los privados y “estas instalaciones continuarán bajo gestión estatal y prestando a la población los servicios que le corresponden”.

El viceministro de Salud Pública, Julio Guerra, aseguró a EFE el pasado mayo que con la reducción de la entrada al país de los vuelos y de embarcaciones marítimas, por el bloqueo petrolero iniciado en mayo por EE.UU., no se puede “importar la cantidad de medicamentos o insumos” para cubrir la demanda nacional.

El cuadro básico de medicamentos en Cuba cuenta con 651 renglones (250 importados y 401 de producción propia), pero el bloqueo de EE.UU. ha impedido al Gobierno de la isla la adquisición de un 69 % de los medicamentos del cuadro básico.

Ante esta situación, el Gobierno cubano formalizó el pasado julio la gestión de farmacias por privados, una de las actividades que durante décadas el Estado controló de manera centralizada, como parte del paquete de 176 reformas económicas que buscan liberalizar la economía, marcada por una policrisis agudizada en los últimos seis años tanto por motivos internos y externos.