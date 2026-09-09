Festival Pachanga Antirracista resiste al ritmo tropical de la veterana 'Perla del Caribe'

"Tuve muchas trabas porque decían que mi voz era muy similar a la de (la artista cubana) Celia Cruz y le dieron preferencia, aunque ella no era mexicana", dijo a EFE la diva, originaria del puerto de Veracruz, quien suma cerca de siete décadas de trayectoria en la creación y defensa del ritmo latino.

La 'Perla del Caribe', de ascendencia mexico-cubana, aseguró que en aquella época su gran sueño era despuntar como artista de su país, México, pero que su identidad como 'afromexicana' fue constantemente negada, incluso, relató que en las canciones que lograba grabar le bajaban el volumen de su voz.

"(En las disqueras) no me dejaron grabar mis canciones y traía unas buenísimas; se quedaron escritas solo en el papel", lamentó Acosta, quien creó su primera agrupación musical, María Cristina y su Charanga, en 1964.

Recuerda con cariño temas como 'Las canicas', canciones que han quedado relegadas con el paso del tiempo debido al racismo.

La voz de la veterana 'Perla del Caribe' será la encargada de inaugurar la Pachanga Antirracista, que desplegará más de cien actividades del 3 al 22 de octubre en 17 sedes de la capital mexicana, con la participación de 1.950 personas de distintos colectivos antirracistas.

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"A (María Cristina Acosta) le tocó vivir las barreras racistas sistémicas. Tiene mucho significado que ella abra la pista de la Pachanga, porque con su talento debería conocerla todo México", afirmó a EFE la directora del festival, Talía Loaria, para quien en el siglo pasado era inconcebible reconocer a las personas "afromexicanas".

Son historias como las de Acosta las que dan sentido a la Pachanga Antirracista, porque, ante el clasismo, el racismo y la xenofobia, "necesitamos crear nuestro propio espacio", destacó Loaria.

"En el que quepamos todas esas personas que hemos quedado fuera", subrayó, al tiempo que critica la mirada racista de academias y festivales surgidos en el seno de la élite mexicana.

Al acto inaugural, encabezado por la 'Perla del Caribe', se sumará la participación de Diablas, un grupo de danza y resistencia integrado por 100 mujeres provenientes de Oaxaca, Guerrero y Ciudad de México, así como una exposición fotográfica en las Rejas del Bosque de Chapultepec y presentaciones de las Musas Sonideras.

También habrá charlas y conversatorios enmarcados en una programación cinematográfica que buscará reivindicar el 'cine afro' en México, con la participación del cineasta afromexicano Balam Toscano, quien estrenará su película 'No somos diablas'.

Según una encuesta publicada en septiembre de 2026 por el Gobierno de la Ciudad de México, el 40 % de las personas afrodescendientes percibe que sus derechos no son respetados y manifiesta incomodidad en sus vecindarios, en el transporte público, en restaurantes y en espacios laborales.