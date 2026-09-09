Flávio Bolsonaro critica fallo de la Corte que reintegra al jefe de la Policía Federal

El senador cuestionó que el juez revocara la decisión adoptada un día antes por su colega André Mendonça, quien había ordenado una suspensión cautelar de Rodrigues acusándolo de realizar un "monitoreo sistemático" e ilegal contra él y otras autoridades.

"Todo el mundo está viendo que el exministro de Lula, Flávio Dino, no tiene un caso que juzgar, sino una causa que defender, que es la de Lula", dijo Bolsonaro durante un acto político en Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais.

De acuerdo con el senador y primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado, la decisión de Dino se dio "para intervenir en las elecciones".

La decisión adoptada por Dino se convierte en una nueva arista de la crisis que se vive en el seno de la Corte Suprema, a menos de un mes de las elecciones presidenciales y legislativas de Brasil.

El magistrado alegó cuestiones de procedimiento para argumentar su decisión al señalar que una determinación como la suspensión del director de la Policía Federal es un asunto que le corresponde al pleno del Supremo Tribunal.

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El Gobierno de Lula ya había recurrido la víspera la decisión por medio de una petición de la Abogacía General de la Unión, al afirmar la decisión adoptada por Mendonça violaba las competencias del jefe del Estado.

Las tensiones que se viven en la máxima corte tienen como protagonistas a Mendonça y al magistrado Alexandre de Moraes, conocido mundialmente por haber sido el instructor del juicio que llevó a la condena a Jair Bolsonaro.

La semana pasada, Mendonça hizo público un informe policial que recoge mensajes comprometedores enviados por el banquero Daniel Vorcaro al juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal.

Vorcaro, detenido por su presunta implicación en un millonario fraude relacionado con el Banco Master, habría pedido ayuda a De Moraes e incluso llegó a preguntarle si debía abandonar Brasil antes de su arresto.

Según el informe, el juez también revisó un contrato de servicios por varios millones de reales entre el Banco Master y el bufete de abogados de su esposa, Viviane Barci de Moraes.

Tras la publicación de los mensajes, De Moraes pidió investigar a Mendonça por presuntas irregularidades en la conducción del caso con un documento sin valor probatorio, texto que fue la base para que Mendonça pidiera la destitución del jefe de la Policía.