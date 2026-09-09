Flávio Bolsonaro reúne a seguidores en el lugar donde acuchillaron a su padre en 2018

"Hoy conseguí completar la ruta que mi padre no logró completar", afirmó el candidato durante un acto en la ciudad de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais, realizado a menos de un mes de la primera vuelta de las elecciones.

El senador ultraderechista también visitó el hospital donde el expresidente fue atendido de urgencia, después de que un hombre con trastornos mentales lo acuchillara en el abdomen.

El padre, condenado en 2025 a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, se encuentra en prisión domiciliaria por los numerosos problemas de salud que arrastra, en su mayoría derivados de la agresión física.

Flávio Bolsonaro tenía previsto realizar un mitin en Juiz de Fora en el segundo día de la campaña para recordar el incidente, pero el mal tiempo impidió que tomara el vuelo.

El estado de Minas Gerais, con una población de 21 millones de personas, grandes ciudades y un poderoso sector agropecuario, es considerado estratégico desde un punto de vista electoral, debido a su perfil variopinto.

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Desde el fin de la dictadura militar y el restablecimiento de la democracia en 1985, ningún candidato ha llegado a la Presidencia sin ganar antes en Minas Gerais.

Las últimas encuestas colocan a Bolsonaro en cabeza con un 40 % de las intenciones de voto en el estado, frente al 37 % del actual presidente y candidato a la reelección, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.